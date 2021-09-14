寫給五、六年級生的基金配置術

每個人生階段，都會遇到不同的理財需求，鉅亨買基金將針對不同年齡層，推出系列文章分享配置術，讓你不需要花費太多時間就可以找到適合自己的基金配置法。這篇針對面對最美好也是最艱辛的五、六年級生，進行深入淺出的分析理財的要點與建議。

1. 上有老、下有小的三明治階段，最艱辛卻也最美好

五、六年級生在這個人生階段擁有較大的責任與壓力，無論是扶養親屬、房貸壓力、本身退休金規畫等財務壓力，五、六年級生同時也面對職涯分水嶺，根據行政院主計處的數據顯示，45 歲過後收入更加 M 型化，常常被工作壓力壓得喘不過氣。也相對沒有足夠的時間理財，因此選擇越簡單、越穩健的投資方式才是比較好的做法。

2. 目標怎麼設定？你是積極還是穩健派？

要如何設定投資目標？最簡單的做法是回推你需要靠投資賺多少錢。假設你現在已經存有 500 萬的存款 (45 歲)，希望在退休之前可以有 1,200 萬 (2.4 倍)，那麼選擇穩健投資便有機會在 60 歲達成。而如果希望退休前有 3,000 萬 (6 倍)，可以選擇積極的投資方法，並且將退休時間往後延至 65 歲也能樂退。

資料來源：「鉅亨買基金」整理。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

但市場並不總是風平浪靜，發生大跌與大漲的機率比大部分的人預期更高，只有長期持有超過一個景氣循環才能享受平均報酬率，而這通常需要 7-10 年的時間。與此同時，也要有心理準備有可能到退休時，剛好遇到較差的市場狀況，而如果這時選擇較積極的投資組合，通常受到的影響也越大。因此並不是選擇報酬最高的才是最好，在能承受最糟狀況下的取得最大報酬，才是最好的選擇。

3. 五、六年級生的基金這樣投

總結上述幾點，較低波動的長期增長標的是符合五、六年級生的最佳選擇，其中包含全球股票、美國股票、高息債券和全球綜合型債券基金。而每個人可以再依據自己的積極度微調不同的股債比重，一般而言建議穩健的人選擇股債比落於 50/50 ~ 55/45，積極的選擇 60/40 ~ 70/30。行有餘力的人也可以納入波動較高的單一國家、產業基金，來為短期績效添色。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/9/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/9/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

五、六年級生最適合基金，做對選擇最省力

五、六年級生是忙碌一族，大量的固定開銷也讓這群人成為最需要理財規劃的年齡層，而對於沒時間看盤的五、六年級生來說，投資基金是最省時省力的方式。在設定自己的風險屬性的時候，建議也同時為「萬一」做好規劃 — 退休時可能剛好遇到較差的市場狀況，可以用延長退休時間或以較低的預期報酬率著手規劃，更可能達到理想的效果。選定了投資組合之後，也需要定時將股債比重調整為適合當下的比重，避免股債比重失衡。

鉅亨精選基金

>>> 摩根士丹利環球品牌基金 A

>>> 聯博 - 美國成長基金 A 股美元

>>> 野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (T 美元類股)

>>> 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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