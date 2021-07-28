台股基金定期定額扣款人數創9年新高 一哥基金寫三驚奇

台股今 (2021) 年以來強勁上攻，不僅屢創新高，更一度突破「萬八」整數大關，台股基金連帶火熱，截至 6 月底，定期定額扣款人數已逾 27 萬人，創下逾 9 年來新高，而台股基金規模最大的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，今年以來定期定額扣款人數、扣款金額與扣款筆數成長幅度等三項數據，皆高於全市場台股基金平均值，寫下大驚奇。

根據投信投顧公會 6 月底最新數據顯示，台股基金定期定額扣款人數已逾 27 萬人，創下逾 9 年來新高，且相較於去年底成長 11.59%，扣款金額 26 億 507 萬元、扣款筆數 45.96 萬筆，今年以來分別成長 17.96% 與 16.73%。

其中，有台股基金一哥之稱的「元大台灣高股息優質龍頭基金的扣款人數、金額、筆數成長幅度分別為 49.04%、74.17%、60.48%，該基金去年甫問世，一推出便成為規模最大的台股基金，且至今仍以超 400 億元規模過穩坐台股基金一哥寶座。

據 6 月底最新基金市場相關數據 (投信投顧公會、期貨公會)，元大投信公募基金規模合計達 7716 億元，再度奪下市場公募基金龍頭。

元大龍頭基金研究團隊表示，因退休理財意識抬頭，且國內優質的退休理財金融商品罕見，為鼓勵國人盡早理財，因此特別為退休族量身打造「元大台灣高股息優質龍頭基金，其模擬定存族退休後的現金流需求，規劃每月配息與年終配息機制，讓投資人在享受退休生活的當下仍可望領取月收，並擁有加碼年終獎金的機會，因此成立以來受到許多投資人青睞，定期定額受益人數亦持續增長，該基金去年 3 月發行時淨值為 10 元，截至昨 (27) 日淨值為 14.97 元。