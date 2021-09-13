縮表引恐慌 8月投信規模續震

美國即將收緊貨幣政策、全球疫情持續蔓延，造成 8 月國內投信基金規模連續 2 個月下滑。法人表示，在聯準會政策上路前，市場將反覆測試平衡點，因此建議投資人理性看待，聚焦有基本面支撐的景氣循環股，或中長期趨勢明確、具成長性的創新科技股。

根據投信投顧公會資料顯示，截至今年 8 月底為止，投信整體基金規模為 4 兆 8426 億元，較 7 月微減 69 億元，減幅 0.14%，雖然規模為單月第 3 高，但在不確定因素增多之下，已連續 2 個月減少。

按類型區分，8 月增長最多的是國內股票 ETF 基金、跨國多重資產型基金，各增加 306 億、136 億元；另外，國內貨幣市場型基金、跨國債券 ETF 槓反型基金也各增加近百億元。而減少最多的是跨國債券 ETF 基金，大減 662 億元，其次是跨國一般債券型基金與高收益債券基金，各減約 50 億元。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，美國聯準會 8 月中公布的會議紀錄，透露將在 9 月宣布縮減購債計畫，引發美債殖利率彈升，全球股、債市同遭波及。不過，隨著聯準會主席鮑爾信心喊話，加上，零售銷售等經濟數據降溫，恐慌情緒稍見平息，帶動資金回流股市，展開波段反彈行情。

聯準會將在下周召開 9 月的決策會議，並尋求達成共識。華爾街投行預期，縮減購債的起點落在 11 月。黃筱雲認為，聯準會加速且擴大縮表規模的機率不高，最有可能以中性溫和的手段執行，也就是每月縮減 100~150 億美元，分 8~12 個月結束購債。

黃筱雲指出，聯準會政策上路前，美債殖利率都將反覆測試政策調整後的平衡點，並牽動股、債等資產價格走勢，因此波動在所難免，建議投資人回歸理性看待。

