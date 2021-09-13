〈房產〉調查：購買房地產時機 連12個月樂觀

根據中央大學台經中心「購買房地產時機」調查指數顯示，今年 7、8 月為樂觀的 115.1 點，已連續 12 個月樂觀，與去年 5 月時的 87.75 點相比，更是增加 27.35 點。協辦此調查的台灣房屋集團也指出，相較 2020 年六都住宅房價漲幅，最少都有 1.5%，最高年增近 7%，。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，根據去年 4 月起編列的「購買房地產時機」指數顯示，2020 年 8 月之前，民眾購屋心態的確偏觀望，指數落在 100 以下的悲觀水準，到去年 8 月指數就反轉向上，飛越絕對水準 100 點，迄今一路保持樂觀水準。之後儘管經歷選擇性信用貸款管制、實價登錄 2.0、房地合一稅新制的政策衝擊，以及國內疫情遭遇 Delta 變種升溫，指數仍保持在 113、115 點的偏高水準，顯示疫情不影響購買房地產的意願。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，購買房地產時機指數，是直接調查民眾對購買房地產的看法。指數 100 以上代表樂觀，對照「購買房地產時機」指標，110 年 6、7、8 月份調查結果分別為 113.05 點、115.10 點以及 115.10 點，可見民眾在經過半年對疫情和房市的觀察，對於房地產購買信心仍然保持樂觀，並有增溫趨勢。

進一步統計六都住宅平均單價來看，今年和 2020 年相較，房價完全未因疫情鬆動，六都房價全數上漲，其中台中、台南房價回升最強勁，漲幅分別達 6.8%、6.5%，就算是漲幅較含蓄的新北，價格也上升 1.5%，平均單價來到 34.2 萬元水準，房市呈現穩定走升的格局。

江怡慧指出，從相對變動幅度來看，房地產購買時機的增減幅度，皆小於耐久財購買時機，顯示民眾購買房地產的信心，確實比其他耐久性財貨平穩，普遍認為房地產較有保值抗跌性。

此一消費者信心指數調查中的房地產購買時機指數是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台灣房屋集團調查合作協辦。