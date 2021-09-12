〈觀察〉長短料情況趨嚴重 記憶體Q4營運有壓

記憶體產業今年原要迎接景氣上升循環，不過，受半導體全面性缺貨潮引爆衝擊，第三季以來，供應鏈長短料情況對記憶體產業的干擾越趨明顯，由於記憶體處於相對不缺貨的「中料」，在下游客戶拉貨動能趨緩下，第四季營運也將因此承壓。

記憶體產業今年第一季重回景氣上升循環，DRAM 合約價翻揚、NAND Flash 提前止跌，但就在產業即將迎來多頭行情之際，當時就有業者示警，伴隨著半導體缺貨潮而來的，可能是「長短料」隱憂，而如今看來，這項隱憂已成為拖累記憶體族群成長動能的現在進行式。

第三季以來，供應鏈長短料問題逐漸浮出檯面，並影響終端產品組裝，已有部分廠商對相對長料的記憶體開始減少拉貨，又以筆電廠商態度最明顯。

受限晶圓代工與封測端產能不足，記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 坦言，受影響較嚴重的是驅動 IC、電源管理 IC 與控制晶片吃緊情況，並認為下半年缺料都不會緩解，重要觀察指標在第四季。

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 也說，部分晶片、控制晶片及電子零組件都出現長短料問題，現階段較大挑戰並非缺訂單，而是交貨延遲時間拉長，PC 與伺服器需求未消失，但雲端資料中心及品牌廠客戶已見拉貨動能放緩。

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 認為，從近來筆電品牌廠庫存創新高來看，顯現長腳在等短腳料源，而堆高庫存，且長短料情況越來越嚴重。

不過，記憶體既非長腳、也不是短腳，處於相對較不缺貨的中間角色，華邦電預期第四季長、中料庫存可能稍微去化，有機會讓長短料影響在接下來的一季獲得緩解。

