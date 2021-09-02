電動車、蘋概、記憶體中的績優股

萬寶投顧楊惠宇表示，指數跌至 16248 之後開始反彈，往上突破重重關卡後來到季線，越接近季線量越萎縮，原本市場擔心量能不足下無法順利突破，結果外資 8 月反賣為買，月底最後兩天買了 454 億，讓指數重新站回均線，去年至今外資賣超台股 1.1 兆元，此次回心轉意主要是美元指數急跌，跌破月線來到一個月低點，資金跑到台灣市場也讓新台幣升值至 27.74，台股目前本益比只有約 14 倍，對比美股的 27 倍實在算是「物美價廉」許多，此次能否順利回流，將成為台股站穩萬八的關鍵。



此次台股反彈近 8%，觀察盤面下結構，台積電 (2330-TW) 反彈 11 %、國泰金 (2882-TW) 及富邦金 (2881-TW) 則反彈 10%~12%，第一波都漲權值股，一般投資朋友無感，但只要站穩均線加上外資回補帶動，下一波將由中小型具數字及題材的個股發動！



萬寶投顧楊惠宇強調，時序將進入第四季，法人要做帳必須選有數字的公司，而產業必須持續成長才會有數字，上半年全球電動車銷售量年增 160%，漂亮數字驚豔眾人，主要因為各國政策加持，加上目前滲透率不到 5%，低基期下成長空間自然就大。



NISSAN 計劃明年第二季推出折合台幣 52 萬元的純電動車，主要關鍵在於電池成本的下降，因為電池占總成本 40%，有效控制之下售價降低自然能引爆甜蜜點，目前電池以化學電池為主，能將化學能量轉換成電能，製造需正負兩極材料，其中鋰電池因可重複充放電，且具高密度、高電壓值及重量輕、壽命長的優勢，為目前主流。

美琪瑪 (4721-TW) 併購 Mechema 引進 (液態觸媒) 來取代(固態觸媒)，觸媒又稱為催化劑是加速化學反應的原料，雖然體積小但是本領高、反應快速，按照型態分為液態及固態，固態部分因電解質為固體的，無隙特性所以在操作上必須要耐高溫，因此電池材料會受限，美琪瑪引進液態觸媒，目前為全球最大 PTA 氧化觸媒供應商，七月營收創高，上半年 EPS 1.88 元，己賺贏去年全年 1.64 元，也帶動股價創高本益比來到 26 倍。

康普 (4739-TW) 主要產品為氧化觸媒及鎳系材料電池，和美琪瑪一樣為正極材料供應商，且均為鴻海(2317-TW)MIH 成員，今年鎳系產能增加 30%~40%，鈷係產能則大增三倍以上，本益比 27 倍和美琪瑪相當。

生產電解液添加劑的聚和 (6509-TW) 其產品可去除電池中微量水分，延長電池循環壽命，為電池中的關鍵原料，透過主客戶天賜材料及新宙邦間接打進寧德時代供應鏈，近期六氟磷酸鋰價格大漲，加上 Tesla 在中國擴大投產之下可望受惠，本益比 20 倍相對基期較低。

萬寶投顧楊惠宇指出，蘋果股價創新高來到 153 美金，本月即將發表會，目前市場對 iPhone 的預估有五大亮點：第一、螢幕技術升級降低功耗；第二為瀏海縮小，此部分要將 VCSEL、泛光照射器及紅外線鏡頭放在同一個模組；第三為鏡頭升級，將超廣角鏡頭由 5P 增加至 6P，並增加音圈馬達（VCM）以提升自動對焦功能，代表為大立光 (3008-TW)，7 月營收開始回升，轉型拚車載鏡頭！

第四個亮點為 A15 仿生晶片，此部份代工由台積電 (2330-TW) 負責，第五為調整 mmW RF 系統，以改善 5G sub 6 與 LTE 系統天線的整合性，此將有利 5G 毫米波技術滲透率，若要換新封測代工廠需要複雜的稽核與認證程序，日月光投控 (3711-TW) 擁有天線、基頻、射頻整合的 AiP 系統封裝技術，預估仍為主要受益，至於 RF 的代工則由穩懋 (3105-TW)、宏捷科(8086-TW) 承接。

除了 iPhone 外，10 月蘋果也將發表 MacBook Pro，預計將首次導入 Mini LED 螢幕，替 iPad Pro 提供 Mini LED 晶粒的富采投控 (3714-TW) 因具產能及技術，有望切入 MacBook Pro 供應，此外台表科 (6278-TW) 為 Apple Mini LED 表面安裝技術 (SMT) 組裝獨家供應，三月起營收每月創高，目前本益比 12 倍也值得留意！

萬寶投顧楊惠宇表示，記憶體外資和企業不同調，大摩認為已經到了尾聲，但是相關大廠包含美光、旺宏 (2337-TW)、華邦電(2344-TW) 等都還是重申看好後市，在經過兩番不同論述及盤勢修正後，相關個股己有開始逐底現象。

晶豪科 (3006-TW) 取得力積電 (6770-TW) 福建晉華新產能，在晶圓代工不足下等於吃下定心丸，毛利率一年內由 22 % 跳升至 36%，上半年 EPS6.92 元已大勝去年全年 3.85 元，目前本益比 8 倍。

華邦電 (2344-TW) 是台灣第二大記憶體廠，其中 Nor Flash 出貨給 iPhone，明年 D DR4 及 DDR5 都有新產能開出，並持有 51% 的新唐(4919-TW)，在車用部分發展 10 年，目前產品比重達 10%，旗下有三座晶圓廠分別為一座六吋及兩座八吋，主要提供消費電子及利基型產品，12 吋新建廠在明年下半年即將量產，7 月營收 90 億創高，毛利率由 29 % 跳升至 42%，本益比九倍都有機會再向上！

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