〈美股熱門股〉Affirm財測吸睛飆漲34% 蘋果稅遭重創 遊戲股齊揚

Affirm 財測吸睛 飆漲 34.37%

金融科技新創公司 Affirm(AFRM-US) 第四季虧損雖然遜於分析師預期，但給出 2022 會計年度第一季財測亮眼，振奮資人信心，周五（10 日）股價飆漲 34.37% 至每股 123.70 美元。

Affirm 第四季營收年增 71% 至 2.618 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預估的 2.25 億美元，每股虧損 0.48 美元，遜於分析師預估的 0.29 美元。不過該公司財測亮眼，預計明年第一季營收將介於 2.4 億至 2.5 億美元之間，優於分析師預估的 2.34 億美元。

Affirm 在第四季虧損的情況下股價依舊強漲，顯然投資人更看重的是財測，而非獲利。

瑞穗證券（Mizuho Securities）分析師 Dan Dolev 表示，Affirm 第四季的業績相當出色，並重申對該股票「買入」（Buy）評等，目標價定為每股 110 美元，不過 Affirm 周四盤後股價已在 110 美元左右。截至周四收盤，該股過去一個月累計上漲 40%，過去三個月累計上漲 53%。

蘋果稅遭重創 遊戲股齊揚

遊戲股 AppLovin(APP-US)、Zynga(ZNGA-US) 周五在法院裁定蘋果 (AAPL-US) 不能強制開發商使用 iOS 付費機制後，股價分別勁揚 8.85% 與 6.28%，蘋果則下跌 3.31% 至每股 148.97 美元。

美國聯邦法官 Yvonne Gonzalez Rogers 周五裁決，蘋果不得禁止 App 開發商引導 App 買家透過第三方支付平台付費。

處理 App 開發商訂閱交易的公司 Recurly 執行長 Dan Burkhart 表示，這項裁決將讓遊戲公司收入大幅增加，降低商品成本，其他串流媒體、娛樂與出版媒體也跟著大大受惠。

擁有多家遊戲工作室 AppLovin、手機遊戲開發商 Zynga、擁有眾多熱門 iOS 應用程式的以色列遊戲公司 Playtika(PLTK-US)、開發兒童遊戲 App 的 Roblox(RBLX-US) 股價齊揚。

禁令頒布後，遊戲類股並非唯一上漲的族群，其他包括 Spotify(SPOT-US)、Match(MTCH-US)、Duolingo(DUOL-US) 股價分別聞訊上漲 0.71%、4.23%、2.13%。

Endo 鴉片藥物官司達成和解 漲 32.86%

製藥公司 Endo(ENDP-US) 日前為解決鴉片類藥物訴訟案，已與紐約州和兩個郡達成 5,000 萬美元的和解協議，周五股價大漲 32.86%。

Endo 表示，和解協議不代表公司或旗下子公司承認有不法行為，和解的價值不應該被推斷成其他鴉片類藥物的相關案件或索賠。

Endo 與其子公司由於銷售鴉片類藥物問題，面臨紐約州檢察長 Letitia James 與紐約兩大郡沙福郡（Suffolk）、納蘇郡（Nassau）的訴訟。