〈能源盤後〉中國擬釋出SPR 原油承壓收低

週四 (9 日) 交易，原油期貨價格收低，係因市場對中國計畫釋出其原油儲備 (SPR)，以緩解商品通膨的報導做出反應。

然而，因墨西哥灣能源生產工作在颶風襲擊後復甦緩慢，提高了未來幾週美國石油供應將大幅減少的預期，且最新數據顯示汽油庫存下降超過 700 萬桶，提供市場支撐力。

中國釋出 SPR

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，中國可能是用「倒敘法」宣布消息，意思是中國可能早就釋出其石油儲備，所以市場上並沒有「新的」石油。

路透報導，中國國家糧食和戰略儲備局聲明指出，中國計畫分階段拍賣其儲備石油，但沒有具體說明將出售的原油數量。

Flynn 表示，這消息引起了一些混亂，且削弱了市場一些動能。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.16 美元或 1.7%，收每桶 68.14 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.15 美元或 1.6%，收每桶 71.45 美元。

「這是中國有史以來首次正式宣布釋放戰略石油儲備。中國多年來一直在建立儲備，但很明顯，他們非常擔心供應緊繃、漲價和通膨。」

「中國利用戰略石油儲備，試圖操縱價格，這在短期內可能奏效，但這並非長期辦法，因為人為降價以冷卻石油需求，只會鼓勵更多的需求，從而供應更緊繃，長期來說，價格會上漲。」

墨西哥灣能源生產問題

Flynn 表示，墨西哥灣的生產問題仍然很嚴重，市場已經看到汽油供應量大幅減少，因此這將保持市場獲得支撐。

與此同時，德銀分析師 Carsten Fritsch 報告提到，於供應中斷的報導似乎沒有盡頭。

美國安全與環境執法局 (BSEE) 週四晚間估計，墨西哥灣 76.48% 的石油和 77.25% 的天然氣生產仍處於關閉狀態。(因颶風艾達於 8 月 29 日登陸路易斯安那州墨西哥灣沿岸，造成生產中斷與煉油廠關閉)

Fritsch 指出，墨西哥灣關閉生產工作，等於每日產量損失 140 萬桶，「與 16 年前 Katrina 颶風襲擊後的情形相比，颶風艾達襲擊後，生產工作返回正常所花費的時間更久，當時在暴風襲擊後到這個時候已經恢復 40% 生產了。」

EIA 庫存報告

與此同時，根據標普全球普氏能源資訊週四公佈的一項調查，OPEC+ 8 月原油總產量僅增加 5 萬桶 / 日，相比 OPEC + 原定增產 40 萬桶 / 日，且最終消除所有生產限制的作法，更令市場鬆一口氣。

EIA 週四公布，上週 (9/3 止) 美國原油庫存減少 150 萬桶，API 週二公布上週原油庫存減少 290 萬桶。(EIA 庫存報告因週一勞動節而推遲一日發布)

Kpler 美洲地區首席石油分析師 Matt Smith 認為，考量颶風艾達影響，這樣的單週消耗程度「適中」。

EIA 也公布上週 (9/3 止) 汽油庫存減少 720 萬桶、蒸餾油庫存減少 310 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊的調查，分析師平均預期上週 (9/3 止) 美國原油庫存下降 740 萬桶、汽油庫存下降 240 萬桶、蒸餾油庫存下降 200 萬桶。

EIA 報告稱，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存當週增加了 190 萬桶。

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5% ，收近每加侖 2.10 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.11 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.4%，收每百萬 Btu 5.031 美元，再創 2014 年 2 月以來最近月期貨的新高收盤價。

EIA 週四報告稱，上週 (9/3 止) 美國天然氣庫存增加 520 億立方英呎，雖然增加程度高於分析師估計的 330 億立方英呎，但仍低於增加 650 億立方英呎的 5 年均線。