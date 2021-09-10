本週果然量縮震盪，下週堤防補量下跌

本周行情很公平，下跌 3 天上漲 2 天，整體而言多空都能操作，但很明顯的就是做多的股票，真的比較難賺，甚至離成本還有一段大距離！這盤有貓逆，鎖定這檔高檔出量股，向下操作 https://youtu.be/gwmEEtej9b0

今天指數大漲！# 長榮 #聯詠 #陽明 #聯發科 貢獻不少！但似乎都是跌深反彈股，而中小型股漲 #彬台，# 千興 #昱捷 #康樂 #鴻名 #波力 #大甲 #今皓，似乎都是比較小隻的個股，盤面結構是不是有些怪怪的！?

#永誠投顧徐照興分析師 表示！目前扯後腿的，可能會發生在美股身上，由於都出現死亡交叉，要大漲不易，而加權日 KD 還未黃金交叉，定義為 (16248 到 18034 的區間盤)，若以二分法來看(中值在 17141) 在成交量遲遲無法放大下，接近區間上緣，應站在賣方，盤中的停損停利點就格外重要，不要抱上又抱下，白忙一場

◆電動車電池概念股

#美琪瑪 (4721-TW) 不用說，就是指標股，昨天大漲，今天卻殺尾盤 (指數拉尾盤) 堤防大戶出場賣壓，先以指標股視知，假設指標股漲不動，就看 #整流二極體 概念股，能不能接棒演出，若同步弱勢就要提防主力結帳賣壓(下週為中秋連假前夕)

#IC 設計概念股:

漲勢不同步:#(3035-TW) 智原、#(3661-TW) 世芯、#(3529-TW) 力旺 漲停，但

#(3527-TW) 聚積 #6687-TW) 安格、#(3228-TW) 金麗科、#(6138-TW) 茂達，卻往下跌，各彈各的調，操作需相當靈活，

Telegram：https://t.me/imoney168

#不鏽鋼族群下周可留意 ，相關概念股以整理再 FB 社團，有需要的讀者，可再自行加入搜尋 (不鏽鋼概念股)

本周四周五雖指數向上彈升，但明顯週成交量跟不上，追價意願薄弱，自己操作要盯緊一些，需要尋求協助的話可用以下任何的連結，都可找到筆者

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

跟上佈局：

https://forms.gle/VcgkdGCF4C3Sx2VcA

Telegram：https://t.me/imoney168

FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險