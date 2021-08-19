台睿敗血症新藥提前完成收案 明年首季解盲

台睿 (6580-TE) 開發的敗血症藥物 Rexis(瑞克西) 三期臨床試驗收案進度提前達陣，並已進入病人用藥觀察階段，預計明年第一季有望解盲，有機會成為全球首個敗血症藥物。

敗血症藥物 Rexis 三期臨床試驗，原預期會受疫情影響、收案會延遲到明年中才完成，不過醫學中心如南部中心，對此藥物開發案相當積極，因此並未受疫情影響，提前至今年 7 月底完成 330 人收案。

台睿表示，三期試驗完成收案後，本月底進入解盲，病患給藥需觀察半年，預期明年農曆春節前後解盲，力拚 2023 年取得藥證成為全球首個上市的抗敗血病新藥。

台睿另一項開發中產品為多重標靶的抗癌藥 CVM-118，目前正在進行美國、台灣進行二期臨床試驗，其中，擬規劃將抗癌藥 CVM-118，搭配免疫療法合併治療臨床試驗以及肺癌臨床試驗，。

此外，CVM-118 台灣臨床試驗新適應症神經內分泌腫瘤，為加快收案速度，增加 4 個醫學臨床中心，包括林口長庚、高雄長庚、台中榮總、高雄榮總與高醫大，總計共 7 個臨床中心加入收案。

台睿已上市銷售的產品 Zelnite(西寧特)，由於該藥品成分為硒，可抗氧化、抗衰老等，目前也發展出醫美注射劑，且與多家醫美診所洽談合作，另外，也推出 Zelnite 保健品，鎖定生殖醫學市場，預計明年第三季前開設三家生殖醫學院所。