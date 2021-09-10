指數收周線 季線失而復得

週五指數奮力一搏重新站回季線，縮量上漲驚驚漲，期貨翻成正價差，除權息旺季已過，外資是這一波段反彈的重要買盤，加上外資期貨空單持續下降，大盤持續震盪調整個股迎來表現機會。

昨日提醒 IC 設計開始轉強，今天高速傳輸：祥碩 / 普瑞 / 威鋒全面大漲，最便宜的 USB4.0 可以注意旺玖 (6233-TW)，股價在季線附近，絕對價格便宜；記憶體 IC 晶豪科(3006-TW) 連續第二天上漲，外資連買營收加溫，繼續看好；點序 (6485-TW) 營收創高股價開高震盪拉回一樣看好；權值股聯發科大漲未來帶動的物聯網概念要看亞信(3169-TW)、九暘(8040-TW)。

車用昨天提醒的威健 3033 創反彈新高，股價溫溫漲繼續看好第三代半導體化合物未來發展以及碳化矽 IGBT 應用擴大，參股穩晟取得碳化矽顆粒，未來可期。下週可以注意 IGBT 小奇兵一詮 (2486-TW)，營收持續創高，明年獲利還有 6 成漲幅，可以好好留意。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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