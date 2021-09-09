〈美股盤後〉台積電ADR晶片股跌落 四大指數盡墨

隨著大摩、花旗等各大投行相繼悲觀看待美股後市，週三 (8 日) 華爾街關注 Delta 疫情擴散、Fed 重要官員談話及最新褐皮書報告，四大指數盡墨，台積電 ADR 等半導體類股賣壓湧現，拖累費半跌逾 1.2%。

政經消息方面，美國聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週三發表演說稱，今年晚些時候仍有望開始縮減購債 (Taper)，但他拒絕透露具體時間。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三表示，儘管 8 月就業增長放緩，Fed 仍應持續推動縮減購債計畫。

聯準會發布最新褐皮書報告，美國經濟略微放緩至溫和，對勞工需求持續增強，Delta 變種引發安全擔憂，導致餐飲、旅遊業收縮，但所有地區都注意到存在大量勞動力短缺問題。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 再次呼籲國會迅速採取行動解決債務上限問題，因為預算存在不確定性，最有可能的結果是，現金和非常規措施將在 10 月份耗盡，並可能衝擊美國經濟和全球金融市場。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.22 億例，死亡數突破 459 萬例。美國累計確診超過 4036 萬例，累計死亡數超過 65.1 萬。印度累計確診超過 3309 萬例，巴西累計確診 2091 萬例。

週三 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 68.93 點，或 0.2%，收 35,031.07 點。

那斯達克下跌 87.69 點，或 0.57%，收 15,286.64 點。

標普 500 指數下跌 5.96 點，或 0.13%，收 4,514.07 點。

費城半導體指數下跌 42.0 點，或 1.23%，收 3,377.7 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，公用事業、必需消費品和房地產板塊領漲，能源、材料和通訊服務領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.01%；臉書 (FB-US) 下跌 1.21%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.46%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.01%。

道瓊成分股漲跌互見。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.91%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.39%；波音 (BA-US) 下跌 1.33%；高盛 (GS-US) 下跌 1.30%；Nike (NKE-US) 下跌 1.19%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.33%。

費半成分股盡墨。英特爾 (INTC-US) 跌 0.15%；AMD (AMD-US) 跌 2.73%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.15%；美光 (MU-US) 下跌 1.86%；高通 (QCOM-US) 跌 0.86%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.43%。

台股 ADR 集體下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.25%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.26%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.15%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.01% 至每股 155.11 美元。蘋果 2021 年秋季發表會倒數計時，各項爆料消息也越來越多，週三傳出 iPhone 13 系列的價格並無調漲。

蘋果 2021 年秋季發表會倒數計時中 (圖片：翻攝 Appleinsider)

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.13% 至每股 753.87 美元。隨著特斯拉部署更多能源資產，特斯拉傳出打算建立一個交易員團隊，透過能源交易平台將這些資產貨幣化。

Coinbase (COIN-US) 下跌 3.23% 至每股 258.20 美元。美國證券交易委員會 (SEC) 警告，如果 Coinbase 推出加密借貸產品，將會起訴 Coinbase。

英特爾 (INTC-US) 下跌 0.15% 至每股 53.57 美元。英特爾計劃在歐洲建造價值高達 950 億美元的新晶片製造設施。

PayPal () 下跌 2.74% 至每股 285.23 美元。該公司宣布以 27 億美元併日本獨角獸 Paidy，此交易主要以現金方式進行。

經濟數據

美國 7 月 JOLTs 職位空缺數升至 1093.4 萬 (創新高)，預期 1004.9 萬，前值 1007.3 萬

華爾街分析

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 認為：「(股市) 投資者正從雛菊上摘下花瓣，邊摘邊說，經濟會增長，經濟不會增長。他們拿不定主意，所以沒打定主意是否要長期持有。」

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 提到：「之前常聽到 Fed 將緊縮貨幣政策，這讓市場感到不安。現在，數據實際略有疲軟，新冠確診數也在上升。」

瑞銀稱：「投資者開始討論美國股市能否在今年餘下時間乃至明年實現新高，股市可能在某個時點回落，但其他利多因素應會推動標普於年底前創下新高。」瑞銀調高標普指數今年底目標至 4650 點，而明年底標普目標為 4850 點。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主