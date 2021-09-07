BMW：未來6到12個月供應鏈持續緊俏

根據路透社報導指出，德國慕尼黑正在舉辦汽車業的年度盛事－IAA 車展，會中 BMW 執行長紀普斯 (Oliver Zipse) 表示，預計供應鏈緊俏的情形將延續至 2022 年，與戴姆勒執行長 Ola Källenius 的看法相呼應。

Zipse 在慕尼克黑 IAA 車展上說：「我預計未來 6 到 12 個月，供應鏈的總體緊俏狀況將持續下去。」

Zipse 和其他汽車業經理人一樣，正苦於應對半導體缺貨所導致的汽車產量下滑。但他認為從長遠來看沒有問題，並補充說對晶片製造商而言，汽車產業是具有吸引力的客戶。

(圖片: AFP)

戴姆勒執行長 Ola Källenius 於周日 (5 日) 表示，全球半導體晶片需求飆升反應出汽車產業在 2023 年前都不容易買到足夠的晶片，不過到 2023 年時晶片供應短缺的情況應該不會像今年這樣嚴重。

Ola Källenius 提到目前晶片短缺是結構性的問題。而這問題會影響到 2022 年，但在 2023 年晶片短缺的情況可能會紓緩。

而中國汽車工業協會則提到，目前晶片不足的問題已造成 8 月份中國車廠減產 50 萬輛～70 萬輛。今年第三、四季汽車銷售量較去年同期衰退的機率極大，但全年銷售量仍會高於去年。中汽協預估，2021 年中國汽車銷售量約為 2700 萬輛，年增 6.7%。