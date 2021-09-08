巴克萊：縮減購債不值得擔心 調升標普年底目標價至4600

許多投資人擔心美國聯準會開始縮減購債，可能打擊美股的漲勢。但巴克萊 (Barclays) 認為，依過去的歷史經驗，人們不必憂慮聯準會的行動。

巴克萊在最新的報告中，將標普 500 指數年底目標價，由 4400 點上調至 4600 點。標普 500 指數今年以來已經上漲 21%。

以 Maneesh Deshpande 為首的策略師表示，人們對 2013 年「縮減恐慌」的印象，可能是 5 月 22 日柏南克 (Ben Bernanke) 在國會首度提出縮減購債規模的想法後，所造成的債券利率與股市動盪。在 5-6 月，美債殖利率揚升了約 100 個基點，美股下跌 5.8%，然後在 7 月反彈。

但巴克萊認為，這個時間框架不正確，聯準會是在 2013 年 12 月真正開始縮減購債，股市在 12 月會議前下跌 2%，並立即回升。

Deshpande 指出，與當時相較，現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 在政策溝通上做得更好，因此同樣拋出減債的想法，美債利率反在下降，而美股屢創新高。

Deshpand 表示，聯準會於 2017 年 6 月宣布資產負債表回歸正常化，並於 2017 年 10 月正式啟動，提供了一個更典型的例子，因為美股幾乎沒有任何反應。

巴克萊指出，積極的收益驚喜和分析師的修正可能會繼續。如果美股有需要擔憂的，那麼就是估值升高，以及縮減速度快於預期，而不是溝通不力下的縮減恐慌。