IMF：新興市場無法承受 2013年「削減恐慌」重演

國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家 Gita Gopinath 警告，隨著美國聯準會準備撤回貨幣刺激措施，新興市場無法承受 2013 年「削減恐慌」(taper tantrum) 的市場混亂重演。

Gopinath 指出，受到疫情的影響，新興市場正遭遇各方面的打擊，要是主要央行的政策引發金融市場混亂，他們勢將難以應付。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五表示，如果美國經濟如預期般發展，今年底前就可能削減購債。但由於他強調，還不到升息時間，市場目前偏向鴿派解讀。

與此相較，2013 年，當時聯準會主席柏南克 (Ben Bernanke) 首度提到縮減購債，引發市場憂心，美國公債殖利率突然走高，波及新興市場資產遭到大幅拋售，引發各國貨幣大貶等金融災難。

Gopinath 警告，如果通膨在美國成為一個更嚴重的問題，並迫使聯準會突然採取緊縮貨幣政策，可能帶來衝擊。

國際金融研究所經濟學家 Jonathan Fortun 本月早前，也在報告中表示，新興市場仍然容易受到聯準會縮減購債規模的影響，因為對美國經濟的支持減少，可能會收緊全球金融狀況。

不過，他指出，儘管前景黯淡，蔓延風險將不會有 2018 年拋售或 2013 年縮減恐慌期間那麼嚴重。