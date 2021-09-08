美股普遍走低 特斯拉卻逆勢上漲 背後力量成謎

週二美股大盤走低，但特斯拉 (TSLA-US) 卻延續近期漲勢，背後動力卻難以捉摸。

週二 S&P 500 指數收低 3.4%、道指下滑 0.76%，特斯拉卻逆勢上漲 2.64% 至 752.92 美元。

這動力卻非來自新的看漲分析或者該公司的官方聲明，似乎是一個新原因激起了市場樂觀情緒——針對一封不知真偽的郵件發表的推特文章。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 似乎向員工發送了一份電子郵件，為「女股神」方舟投資長伍德 (Cathie Wood) 喊出的目標價背書，伍德認為特斯拉 2025 年之前股價可達 3000 美元。馬斯克認為，如果特斯拉的執行非常順遂，這個股價指日可待。

目前不清楚該郵件是否由馬斯克發送。特斯拉沒有回應置評請求，但無論消息真偽，週二樂觀情緒都因此發酵。

對特斯拉來說，紮實的執行可能意味著照時程表開放新的製造和電池產能。特斯拉今年將開設 2 家工廠，1 家在德州，另 1 家在德國。特斯拉希望在可預見的未來將單位產能提高 50%，這樣的成長一部分將靠擴大產線至更多汽車部門。特斯拉暗示欲推出單價 25000 美元的車款已經一段時間，可望在 2023 年實現。

特斯拉自動駕駛軟體方面也必須取得重大進展。伍德認為，到 2025 年，特斯拉可以擁有一組自動駕駛機器人車隊，這項業務是她樂觀的目標價重要原因。

實現完全自動駕駛技術，達到「無人駕駛計程車」的水準並非水到渠成必然之事，且同業競爭激烈，其他車廠也在研發自動駕駛技術，例如 Waymo 以及南韓現代汽車和 Aptiv (APTV-US) 之間的合資企業都正在研發機器人計程車。群雄並起，逐鹿中原，鹿死誰手，猶未可知。

未來基金 ETF (FFND-US) 的管理合夥人 Gary Black 就不將機器人計程車的銷售納入其預估中，但他相信自動駕駛軟體可以產生一些固定性營收，有助於特斯拉出售更多車。

特斯拉股價今年迄今僅上漲約 7%，但近期漲勢恢復，過去 3 個月漲幅超過 25%。電動車全球需求強勁，加上升息程度不若市場擔心得那樣糟糕，這是漲勢復甦的兩大原因。