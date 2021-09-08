大摩：標普500指數年底前將見10-15%修正

摩根士丹利財富管理投資長 Lisa Shalett 周二 (7 日) 發布報告，重申美股當前很脆弱，標普 500 指數將在今年年底前出現 10%-15% 的修正。

Shalett 指出，自 2020 年 3 月疫情爆發以來，標普 500 指數的回調幅度從未超過 10%，指數一路走高，今年已經 54 次創下新高。

她警告，市場持續走強並不具有建設性，相反地，這表明股市並未以任何有意義的方式，重新定價風險。

Shalett 表示，隨著標普 500 指數飆升，新冠肺炎住院人數增加，消費者信心已大幅下降，中東地緣政治緊張局勢加劇，聯準會也正擴大討論縮減資產購買和升息的可能性。

她說：「雖然我們認為經濟周期和牛市仍然完好無損，但我們認為有必要進行修正，以恢復風險溢價，並為選擇性和積極的選股者保留遠期回報。」

她預期指數需要暫停一下，鞏固其歷史走勢，為流動性下降、實際利率上升和通膨上升做好準備。

Shalett 解釋，真正推動當前市場上漲的，是投資者對聯準會將會謹慎地調整其貨幣政策而不會犯任何錯誤的信心。

她認為，在這種背景下，投資者現在應該考慮了結指數基金的獲利，重新調整投資組合，轉向高品質的周期性股票，尤其是金融股，以及消費消費品、消費服務和醫療保健等高配息股票。