開學效應帶動民生消費 無薪假單周驟降2.3萬人

全台無薪假人數終於下滑，實施事業單位 3457 家、人數共計 35763 人，單周驟降 1365 家、22968 人，其中住宿及餐飲業減幅近 5 成、改善最多，隨著本土疫情趨穩，開學帶動景氣復甦，餐飲業營運陸續回到正軌。

勞動部今 (8) 日公布最新減班休息統計，住宿及餐飲業降至 642 家、13158 人，單周大減 11637 人，減幅高達 47%，顯示學生返校上課後，讓餐飲業者的壓力趨緩，不過，近來新北疫情有升溫的趨勢，若再度取消內用，恐為景氣復甦添增陰霾。

在開學效應的助攻下，批發及零售業無薪假也大幅改善，共計 647 家、3924 人實施，單周減少 467 家、3901 人，運輸及倉儲業也降至 3555 人，單周驟降 3704 人。

雖然疫情趨穩，但國內旅遊仍未完全恢復，旅行社業者等不到政府下一波紓困，五倍券預計 10 月才上路，支援服務業本期無薪假續攀升，達 1182 家、8499 人，儘管交通部配合加碼 120 萬份面額 1000 元的國旅券，但業者認為，挹注營運有限，無薪假短期難見趨緩。

台灣 8 月出口年增 26.9%，寫下連 14 紅，包括電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬、機械等四貨類出口值都創單月新高。製造業無薪假也明顯減緩，從前一周的 2704 人下滑至 1699 人，其中民生工業減幅高達 48.5%，金屬機電也降至 417 人，唯獨化學工業小幅增加。

從各縣市無薪假人數來看，以民生服務業為主的台北市，從前一周高峰 18763 人降至 10818 人；新北市也從 9908 人降至 4508 人，人數減半；桃園市 2674 人、台中市 4228 人、台南市 2322 人、高雄市 4475 人，均較前一周明顯改善。