中秋節加班工資應加倍 勞動部公布試算

中秋連假將至，依《勞基法》第 37 條規定，內政部所定民俗節日中秋節 (9 月 21 日) 為應放假之日，雇主應依法給假並給薪。勞動部今 (7) 日公布連假加班費試算，若雇主徵得勞工同意於休假日出勤，工資應依法加倍發給。

勞動部說明，民間企業如欲比照本年度「政府行政機關辦公日曆」調整中秋連假，可依照 8 周彈性工時規定，於「有工會者經工會同意，無工會者經勞資會議同意」的程序後，將 9 月 11 日的休息日與 9 月 20 日的工作日調整互換。由於調整之後，9 月 20 日已成休息日，雇主如果再有需要勞工於該日出勤，則應給付休息日加班費。

勞動部進一步說明中秋連假加班工資的計算，在勞雇雙方約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，並比照行政機關辦公日曆，運用 8 周彈性工時形成 4 天中秋連假的前提下，月薪為 36000 元的勞工，以 36000 元 ÷ 30 日 ÷ 8 小時 (出勤)，推算平日每小時工資額為 150 元。

若勞工於 9 月 18 日 (星期六) 及 9 月 20 日 (星期一) 出勤，性質為休息日，依《勞基法》第 24 條第 2 項有關休息日出勤加給的規定計算，150 元 × 1⅓ × 2 小時 + 150 元 × 1⅔ × 6 小時＝1900 元。

若於 9 月 21 日 (星期二) 出勤，性質為國定假日，依《勞基法》第 39 條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算為 150 元 × 8 小時＝1200 元。

若於 9 月 19 日 (星期日) 出勤，性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

勞動部強調，中秋節連假期間的出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，以維護權益。