〈進出口統計〉出口加持 8月進口值創近11年最大增幅 首破兆元關卡

全球需求持續回溫，帶動進出口表現暢旺，根據財政部統計，8 月進口值共 360.8 億美元，創單月新高，年增幅 46.3%，寫近 11 年多來最大增幅，若換算成新台幣，8 月進口值更是有史以來首次突破兆元關卡。

財政部今 (7) 日公布 8 月進出口統計，進口值 360.8 億元，較去年同期大增 46.3%，累計前 8 月進口值共 2432.1 億美元、年增幅 32.5%。

財政部統計處處長蔡美娜說，在出口需求擴張帶動下，包括半導體、自動化設備需求同步攀升，加上原物料報價上漲與增補庫存效應，8 月進口較去年同期增加 114.1 億美元、年增幅 46.3%，是 2010 年 6 月後，近 11 年多以來最大增幅。

在主要進口貨類中，包括農工原料單月進口值分別為 251.2 億美元，資本設備單月進口值分別為 70.2 億美元，分別較去年同期增加 51.3%、63.5%，雙雙創下歷史新高。

蔡美娜指出，資本設備中受惠於廠商增加資本支出，帶動包括半導體設備、電機與資通訊設備等同步增加；另外，交通運輸設備也增加 1.4 億美元、年增幅 1.3 倍。

另外，消費品進口值 36.1 億美元，較去年同期增加 1.1 億美元，其中以筆電增幅 7 成居冠，藥妝用品與食品則各自較去年同期增加 20.9%、16.5%；另外，小客車則較去年同期減少 38.6%。

根據財政部統計，累計前 8 月進口較去年同期增加 32.5%，包括農工原料與資本設備進口均較去年同期增加 3 成以上，消費品則比去年同期增加 17.3%。