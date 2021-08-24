無薪假趨緩降至5.6萬人 批發及零售業改善最多

勞動部今 (24) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，共計 4626 家事業單位、56566 人實施，較前一周減少 76 家、1215 人，隨著內需市場回溫，批發及零售業改善最大最多，但住宿餐飲、旅行社等狀況仍未減緩。

根據勞動部統計，本期製造業無薪假降至 2552 人，單周減少 272 人，其中民生工業改善最多，降至 1040 人，減少 337 人，而金屬機電、資訊電子及化學工業則較前一周略增。

儘管指揮中心持續放寬防疫規定，但重災區住宿及餐飲業營運仍無法完全恢復，本期無薪假持續上升，來到 24625 人，單周增加 279 人。以旅行社為主的支援服務業，本期無薪假來到 7504 人，單周激增 421 人。

至於批發及零售業方面，本期無薪假降至 7485 人，單周劇減 1091 人。由於本土疫情趨緩，民眾出遊及採購意願大增，某家大型連鎖服飾業者結束實施無薪假，預計 9 月開學後，團膳、文具等銷售可望進一步拉升。

此外，醫療保健及社會工作服務業、藝術娛樂及休閒服務業、金融及保險業等，無薪假狀況均較前一期明顯改善。

以各縣市分布來看，台北市無薪假 17838 人仍為全台最高；新北市跌破萬人，降至 9850 人；桃園市、高雄市都出現下滑，分別為 3867 人、5916 人；花蓮縣實施無薪假人數同步減緩，單周銳減 315 人，降至 801 人。