全台無薪假增至5.8萬人創疫情來新高 旅行社惡化

勞動部今 (1) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施家數達 4822 家，人數攀升至 58731 人，續創疫情以來的新高，主要以旅行社為主的支援服務業增加最多，達 8376 人，不過，隨著疫情回穩，其他內需產業無薪假狀況陸續改善。

根據勞動部統計，截至 8 月底，全台無薪假實施事業單位共計 4822 家，實施人數 58731 人，與前一周相比，本期增加 196 家、2165 人。

國內目前維持疫情二級警戒，住宿及餐飲業無薪假人數仍為各產業之冠，共計 1114 家、24795 人，單周增加 47 家、170 人。

以旅行社為主的支援服務業，實施無薪假事業單位 1106 家、8376 人，單周增加 28 家、872 人，勞動部指出，受到交通部紓困方案於 7 月底截止影響，國內旅遊也尚未完全恢復，國旅券至少 10 月後才上路，因此，實施人數呈上升趨勢。

批發及零售業無薪假人數為 7825 人，單周增加 340 人；運輸及倉儲業為 7259 人，單周增加 266 人。

製造業方面，無薪假人數共計 2704 人，單周增加 152 人，以四大工業來看，主要是民生工業增加最多，達 1306 人，金屬機電降至 749 人，資訊電子及化學工業則微幅增加。

勞動部認為，無薪假人數已觸頂，9 月開學後，學生返校上課，預期可望帶動運輸、餐飲及批發零售業營運回溫，接下來，若國內疫情沒有太大變化，無薪假狀況將回穩，可能略有增減。