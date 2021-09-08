PayPal砸3000億日圓併日本獨角獸Paidy 搶攻「先買後付」商機

美國電子支付業者 PayPal(PYPL-US) 7 日 (週二) 宣布以 3000 億日圓代價併購日本提供「先買後付」 (Buy Now Pay Later，BNPL) 服務的 Paidy，藉由這筆併購交易強化在日本當地的業務基礎。

這宗併購案將以現金進行，預估在 2021 年 Q4 完成交易。Paidy 創辦人暨董事長 Russell Cummer、以及社長兼執行長的杉江陸在併購完成後仍將留任。

跨國電子支付服務是 PayPal 強項，該公司創立於 1998 年，由於該公司所提供的電子支付服務使用便利，而在市場稱霸。PayPal 的有效帳戶數量在 2021 年 6 月底超過 4 億個，當中有 4 成在美國以外國家；加盟的商家數量也多達 3200 萬家。

PayPal 在 2021 年 Q2 共經手 3109 億美元交易、年增 40%，創下新高紀錄。公司市值約 3400 億美元，規模相當於美國的一般大型銀行。Paypal 在日本市場也擁有 430 萬個有效帳戶，大都用於跨國的電商交易。

PayPal 執行長 Dan Schulman 曾表示，日本電商市場的規模是全球第三大，是該公司發展重點。他認為在現金交易比例高達 7 成的日本市場，還有相當可觀的成長空間。這回接手 Paidy 的 600 萬會員之後，PayPal 在日本市場的存在感將大幅提升。

Paidy 提供不需信用卡就能先買後付 (BNPL) 的支付服務，是日本為數尚少的一家獨角獸企業。該公司在 2021 年 3 月募得 130 億日圓資金，創下日本未上市公司的募資計錄，而索羅斯家族的基金公司就參與其中。

先買後付服務的市場規模正在歐美等地迅速擴張，特別是免手續費的支付服務，大受年輕族群的歡迎。美國 Fidelity National Information Services 預估，先買後付在全球電商支付所占比率，到了 2024 年將提高至 4.2%，比 2020 年的 2.1% 高出一倍。