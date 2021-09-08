果迷看過來！蘋果秋季發表會 iPhone 13和這些新品呼之欲出

蘋果公司 (AAPL-US) 已經發出秋季發表會邀請函，預定美國當地 9 月 14 日上午 10 點 (台灣 15 日凌晨 1 點) 線上舉行，AppleInsider 整理可能現身的新品，包括 iPhone 13、Apple Watch Series 7、AirPod 3、iPad 9 和 mini 6、MacBook Pro 筆電等。

iPhone 13 系列四款，邀請函藏新色玄機？

蘋果幾乎篤定將推出新一代 iPhone，和 iPhone 12 外型相仿，螢幕尺寸由大到小共四款，分別為 iPhone 13 Pro Max、13 Pro、13、13 mini，可能把「瀏海」縮小、鏡頭突出多一些、相機鏡頭更大、電池續航力提升，並採用運作速度更快的 A15 晶片。

市場盛傳的其他改變如下:

升級 ProRes RAW 格式，攝影時捕捉更多細節

升級攝影的人像模式、增添濾鏡和 AI 編輯系統

採用隨顯螢幕 (AOD)，以及 120HZ ProMotion

Lightning 接頭改為 USB-C

此外，邀請函中似乎藏有玄機，圖片顯示一幅由日落晚霞映照的湖畔和立體的發表會日期，山湖背景色令人聯想到，近期傳聞 iPhone 13 將有兩款新色「日落金」 (Sunset Gold) 和「玫瑰金」 (Rosé)。

Apple Watch Series 7

這很可能是蘋果 2018 年推出智慧手錶以來首次更新設計，市場傳言的功能如下：

錶身改為方形機身，和 iPhone 12 一樣回歸果粉熟悉的設計

錶身尺寸擴大到 41mm 和 45mm(目前為 40mm 和 44mm)

錶面螢幕擴大到約 1.9 吋 (目前為 1.78 吋)

大尺寸款式畫素提升到 396*484，可同時顯示更多資訊

升級為 S7 晶片，並支援 Ultra Wideband 無線技術

血糖監測、睡眠追蹤、5G 聯網

iPad 9 和 iPad mini 6

有關新一代 iPad 的傳言較少，據傳可能推出採用 10.2 吋螢幕的 iPad 9。

iPad mini 6 可能出現重大改變，配備 8.5 吋至 9 吋螢幕，邊框變薄並移除 Home 鍵，Lightning 接頭改為 USB-C，且可能支援第二代 Apple Pencil。前後鏡頭相機可能升級，後鏡頭從 800 萬畫素提高到 1200 萬畫素，前鏡頭由 120 萬畫素提升為 700 萬畫素。

AirPod 3

蘋果可能推出多款 AirPods，其中 AirPod 3(暫稱) 傳言耳機柄變短、電池續航力提升，外型和功能和目前的 AirPods Pro 更接近。

謠傳中還有 AirPods Pro Lite ，價格介於目前兩款產品之間，擁有一些 Pro 功能，但價格較易入手，目前不確定蘋果是否仍保留此產品。

另一款 AirPods Pro 2 則是 AirPods Pro 更新版，可能強化健身功能並提供多種尺寸，但也有傳言說此商品不太可能在今年秋季上市。

MacBook Pro 筆電

市場期待更多新品將使用蘋果自家晶片。據傳蘋果將更新 16 吋 MacBook Pro，並推出 14 吋機型，兩款採用新一代晶片，可能叫做 M1X。顯示器可能升級為 mini LED 背光螢幕，提升對比度和色彩表現。

MacBook Air 推出的可能性低於 MacBook Pro。市場謠傳可能要到 2022 年才會發布新款 MacBook Air，而且可能使用 M2 晶片而非 M1X。