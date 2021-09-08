無懼縮表威脅 新興債市資金續挺後市看俏

受 QE 縮減訊息干擾，美債殖利率回彈，也拖累美債、美國企業債、全球企業債等債券表現失色，但相較之下，包括亞洲新興企業債、新興市場企業債，或是新興市場主權債，在資金力挺下相對抗震，報酬不跌反漲。

保德信投信指出，即使將時間拉長至今年來看，經歷新冠變種病毒、中國管控等因素干擾，新興市場企業債整體表現仍名列債券資產優等生。

保德信新興市場企業債券基金經理人張世民表示，在疫情、政策等諸多因素干擾下，包括新企債在內的新興市場資產，今年來持續出現雜音，但從敏感度最高的匯市來看，新興貨幣匯率不貶反升，顯見外部雜音並未改變資金看好新興市場，並持續流入新興資產的趨勢。

張世民說明，隨著全球感染 Delta 變種病毒確診人數有見頂跡象，加上美國聯準會態度傾向鴿派，帶動美債利率在歷經 6、7 兩個月的下滑出現回彈，也使得新企債信用利差再度收斂，驅動新企債指數走揚。

張世民進一步解釋，這波變種病毒雖衝擊新興市場，但近期感染人數似有從高峰期開始下滑的趨勢，以印度與英國情況推估，在疫苗持續施打下，新增人數見高峰後將快速回落，隨著疫苗施打率在新興國家腳步加速，預料全球疫情將可持續受到穩定控制，對於新興市場資產而言可望是利多。

整體而言，聯準會鴿派的態度也有利於新興債後市表現，考量目前就業市場尚未全面性的改善，9 月討論縮減購債可能性大減，預期 11 月公布縮減購債細節，預料後續官員的言論仍趨鴿派，暫無積極緊縮貨幣政策的動機。

張世民認為，看好新興市場經常帳餘額持續改善，財務體質強健，新企債料將持續受資金挹注，建議可留意流動性較佳的新興美元債，並主要布局金融、能源與大宗商品等先前因疫情影響較大的產業，以掌握落後補漲機會。