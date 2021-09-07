【野村投信】長期表現遠勝大盤 正向效應投資實力出眾

越來越多的投資人不只在乎投資績效，更希望藉由投資良善的企業，進而創造有利社會的正向效應。野村投信引進英國頂尖資產管理公司柏基 (Ballie Gifford) 的「正向效應投資策略」，過去 3 年表現達 158%，同期間 MSCI 世界指數僅上揚 49%，不只如此，正向效應投資策略精選提供解決人類困境的產品或服務的企業，並伴隨著企業成長，對社會所帶來的正向效應與貢獻，影響更是深遠。

於今日 (9 月 6 日) 開始募集的野村全球正向效應成長基金(本基金配息來源可能為本金)，即運用野村投信首次引進台灣的正向效應投資策略，目標為創造對世界的正向貢獻並追求資產的長期成長。根據資料，投資顧問柏基旗下的正向效應投資策略成績亮眼，今年以來漲幅為 26%，過去 3 年更高達 158%，表現均遠優於 MSCI 世界指數以及同類型基金平均值。柏基精準的投資眼光，吸引眾多國際法人客戶成為鐵粉，在全球前二十大退休基金中，就有十檔委由柏基操作管理(資料來源：柏基，2021/03/31)。

正向效應投資策略從聯合國的永續發展目標 (SDGs) 出發，在 17 項永續發展目標中分析出四大投資主軸：包容的社會與教育、環境與資源的需求、醫療保健與生命品質及人類基本生活需求，透過深度研究分析，發掘能夠對這四大投資主軸產生正向效應的公司，投資後持續與企業管理階層深度溝通，確認發展方向符合投資策略，更適時提供建議幫助企業成長，共創雙贏。舉例而言，近年來因研發疫苗成效卓著的莫德納(Moderna)，多數投資人都是因疫情而知道這家公司，但柏基早在 2018 年 12 月就已入股，如今已是重要的法人股東。

野村全球正向效應成長基金 (本基金配息來源可能為本金) 設有股票型基金較少見的季配息級別，以滿足不同投資人的需求。基金預計於成立日起屆滿三個月後進行首次配息，之後的配息頻率為每季一次，除了每季的股利收入，也會納入基金的淨資本利得，在扣除相關費用後分配給投資人。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】。

上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。

債券投資風險包括債券發? 人違約之信用風險、?? 變動之風險、? 動性風險、外匯管制及匯? 變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交? 對手之信用風險、與其他投資風險等。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。