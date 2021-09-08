非農引發經濟隱憂 白宮：各州將擁有延長失業救濟決定權

鑒於上周公佈非農數據令市場失望，白宮周二 (7 日) 表示，地方政府能延長原定將於周一結束的聯邦失業救濟金，為需要的族群提供支援。

美國政府今年三月通過 1.9 兆美元紓困案，其中包含每周提供高達 300 美元的額外失業救濟計畫，此福利原訂於本周一結束，給長期失業人口、勞工的額外福利將切斷。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周二表示，各州還有其他選擇，可以向有需要的人提供福利，包括分配美國救濟金計畫的資金，以便民眾能夠繼續獲得援助。

莎琪表示，目前有 24 個州已經終止該福利，還有 26 個州尚未做出決定，這些州的經濟狀況不一，失業率從 3% 到 7% 不等，大約平均為 5%，且幾乎其中所有的州都有資金和能力繼續實施額外的失業救濟。

白宮將把延長與否的選擇權留給各州，若地方政府考慮擴大失業救濟金，白宮將參與合作，從經濟刺激法案或其他來源獲得資金。

共和黨一向反對失業救濟金的政策，截至 6 月底美國仍出現創紀錄 1010 萬個職位空缺時，共和黨認為此政策將阻止民眾找工作，促使許多共和黨州長提前取消該救濟計畫。

然而，幾乎沒有直接證據表明這些福利將敦促勞工出門尋找工作。美國勞工部上周表示，非農就業人數繼 7 月份激增 105.3 萬人後，8 月僅增加 23.5 萬，大幅低於市場經濟學家預計的 72.8 萬個。

帶領美國經濟自疫情中復甦，是美國總統拜登今年上任施政重點，但病例不時增溫、物價上漲、失業率高檔以及缺乏勞工和物資，導致經濟復甦持續面臨障礙。