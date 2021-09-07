日本廉航ZIPAIR預估10月底飛航台北-成田

來自日本的廉價航空 ZIPAIR 公司社長西田真吾在 7 日 (週二) 表示，原先計畫 2021 年 9 月底前上路的〈台北桃機 – 東京成田〉航線，預估要等到 10 月 31 日開始適用的冬季航班、才會啟動飛航。延後原因與台灣方面的行政手續時間拉長有關。

ZIPAIR 是日本航空 (JAL)(9201-JP) 旗下的廉價航空，專門飛航中長距離的國際航線。該公司在 2021 年 4 月的時候宣布，因看好台灣等兩個亞洲國家地區的貨運收入、有意投入航班營運；而不管是哪條航線，也都目標在 2021 上半年度 (4 至 9 月) 產開飛航，其中的〈東京成田 – 新加坡〉航線也已經在 9 月 7 日正式啟動。

而關於另一條〈台北桃機 – 東京成田〉航線，西田真吾表示台灣當局方面的行政手續進度遲緩，而在行政手續之外則都已作好飛航準備、隨時可以上路。該公司原本目標在 9 月內展開飛航，也估計將延後到冬季航班實施後上路。

目前 ZIPAIR 共飛航四條航線、台北航線也將成為第五條。而不管是哪條航線都是旅客航班，然而在疫情影響之下、穩健的航空貨運需求也成了該公司的重要收入來源。

ZIPAIR 的 2020 年度合併營收報 20.3752 億日圓，而光是利用客機載貨空間所獲得的租賃收入就高達 19.8114 億日圓、占了整體營收的 97%。

ZIPAIR 是利用租賃方式來向日本航空租用兩架中古的波音 787-8 夢幻客機。機隊計畫在 2024 年度之前要增至 10 架規模，而在今年度導入的第 3 號及第 4 號客機，當中有一架會是全新飛機、而另一架則是日本航空使用過的中古客機。