Toyota：2030年前投資電動車電池1.5兆日圓

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP)7 日 (週二) 宣布，該公司在 2030 年之前、將於油電車及電動車所使用的電池方面，作出 1.5 兆日圓的投資。

雖然豐田在 7 日的說明會中、未透漏全新電池工廠等相關細節，不過主要的投資計畫也將以中國、美國等主要地區為主。豐田和 Panasonic(6752-JP) 共同出資的電池生產公司 Prime Planet Energy & Solutions (PPES) 等，未來也將擴張電池的生產能力。要因應伴隨著脫碳目標，而出現急遽擴大的電動車電池需求等。

豐田曾經在 2021 年 5 月宣布，2030 年全球市場 1 千萬輛的新車銷售當中、將有 800 萬輛是包含油電車 (HV) 在內的電動車；而在 800 萬輛的電動車當中，又有 200 萬輛是燃料電池車 (FCV) 等純電電動車。若以國家地區來分，豐田目標 2030 年在歐洲、北美、日本三地的燃料電池車和電動車的銷量占比，要達到 40%、15% 及 10%。

而總額 1.5 兆日圓的投資費用，有 1 兆日圓將用於生產，剩下的部分則用於研發。豐田技術長 (CTO) 前田昌彥在 7 日的線上說明會表示，透過車輛和電池的整合式研發，目標讓每輛電動車的電池生產成本降至一半以下。

此外，前田昌彥也表示，採用全固態電池的電動車仍預計在 2020 年代的前半推出，維持原定計畫不變。

豐田在 2021 年 4 月的上海車展宣布，在 2025 年之前要推出 15 款的電動車，也公開了名為「TOYOTA bZ」的電動車品牌名稱、以及與速霸陸 (Subara)(7270-JP) 合作的首款純電休旅「TOYOTA bZ4X」。計畫在 2022 年的中期之前，在中國及日本生產的 TOYOTA bZ4X 將投入全球市場。

豐田已積極展開電池的相關投資，2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的電池投資是前年度的 2 倍、金額達 1600 億日圓水準。合資公司的 PPES 在中國大連、日本兵庫增設產線；另一家子公司 Primearth EV Energy 在日本宮城及中國的生產據點，也計畫提高生產能力。

未來豐田的目標除了降低電池生產成本之外，在電池供應方面也希望能夠自給自足來取得電池調度的主導權。