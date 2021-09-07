簡評 Andre Cronje 新作 NFT 項目 Rarity：與 Root 有何不同？如何體驗？

Rarity 借鑑了 Loot ，自帶 NFT 世界觀，但高頻交互限制它只適合生存在 Layer 2 和側鏈上。

原文標題：《AC 版 Loot - Rarity 簡評和使用指南》

撰文：K Erica

9 月 5 日晚，Andre Cronje 發佈了一款運轉於 Fantom Opera 網絡的 Loot 式 NFT，名爲 Rarity。

https://andrecronje.medium.com/loot-rarity-d341faa4485c

此時，距離 Loot 創始人 Dom 發佈近乎不限量的 More Loot，已過去一日。不少原本想要作爲 OG Loot 補充的社區 Loot 項目計劃被打斷，鑄造 NFT 的高昂 GAS 費用也讓一些用戶疑惑鑄造成本是否能收回，一些社區成員疑惑爲何 mLoot 不選擇 Layer 2 或者側鏈發佈。

雖然人們爲了傳播方便，將 Rarity 稱爲 AC 版 Loot，但這兩者的主要功用有着明顯區別：

Loot 的創新點在於抽出 NFT 的世界觀和設定，以文字的形式存於以太坊主網，實現低成本的鏈上存儲，主要是一種鏈上憑證的作用，可供其他創作者自由發揮和創作。

Rarity 則是一個自帶世界觀的鏈上游戲的一部分，它背後的玩法是讓玩家通過多個 NFT 每日一次的鏈上交互，完成遊戲英雄升級。

如果 Loot 採取 Rarity 同樣的方式玩遊戲，那麼它就不可能活在以太坊主網上。

高頻交互的鏈遊，更適合 Layer 2 和側鏈，也能夠支撐所在的鏈的結算幣，完善其經濟模型。例如，

Axie Infinity 將遊戲資產逐漸遷移到專用的 Ronin 側鏈，用戶可以將以太坊主網的 ETH 跨鏈充值到 Ronin 側鏈中；如此一來，既能通過驗證人的模式連接更多樣化的資源，又爲未來更多的玩法打下根基。

Dark Forest 擁有類似的邏輯，只不過暫時支撐的是 XDAI 網絡，而非自己打造的側鏈。

在《NFT Review & Outlook-2021 Q2》一文的鏈遊 NFT 部分，對此有更詳細的解讀，如有興趣，歡迎閱讀。

AC 的 Rarity 確實很像 Loot，但它實際上是隻適合生存在 Layer 2 和側鏈的原生鏈遊。

正如元宇宙資本的 tt 老師曾和我聊到 Dark Forest 的算力探圖時（那時 Guild W 的開發者成員 Yunyan Deng 剛剛發佈開源的 GPU 探圖工具），他提到：

不少人認爲比特幣挖礦是浪費能源，但如果這部分算力用於元宇宙和遊戲（如渲染），一切則會變得順理成章，容易被更多人接受。

在基礎設施不夠完善的情況下，即使沒有挖礦，僅僅是 GAS 消耗，化作遊戲內高頻的交互，也會順理成章地成爲某條鏈可持續的剛需。例如，下圖中綠色的部分，就是去中心化遊戲 Dark Forest 合約地址每日交互消耗的 XDAI，在比賽期間，它的存在感強到讓人無法忽視。

另一個有趣的小細節：在 Dark Forest v0.6 round 3 之後，遊戲合約每日消耗的 GAS 仍比以往要多，這是因爲一些公會和社區的開發者推出了遊戲內置的神器 NFT 交易市場，讓一部分打金玩家在遊戲賽事結束後，成爲到處掃蕩遺落神器的星際清理者。

然而，可玩性高的鏈遊中，並非任何鏈上行爲都和經濟效益掛鉤，一些玩家會爲了好玩，滿足自己的收藏慾望，做出一些讓人匪夷所思的事。

例如，下圖是我在寫這篇文章的同時，遊戲中的一位玩家爲了攻佔遠距離星球做出的努力，僅僅爲了收集一個並沒有多少經濟價值的 rare 級神器。

與此同時，我當然不是爲了寫這篇文章纔去打開 Dark Forest，而是因爲我有一小片領地內存在更低級的神器沒有提取；做這件事的性價比不高，只是偶爾滿足一下個人的小小娛樂需求。

比起 Loot，我認爲 Rarity 在落地層面，很可能在短期上更佔優勢。

在 Dark Forest 社區中，一些開發者爲了結合主網榮譽星球和遊戲本身，早已私下探討過多次從主網鏈上憑證到側鏈遊戲的連接。

RhizomeDAO Labs 跨鏈證書項目 Metaficate 的技術方案中，我們在合約中使用了 Chainlink 調用外部 API，通過 The Graph 的一些 Sub Graph 去獲得實時的鏈上數據，生成全部存在鏈上的 SVG 證書。然而，由於這些工具本身的限制，暫時仍需要確定一個快照時間，才能在兩個平行宇宙之間牽起一條線。

如果您對 Layer 2 關注較多，您會發現，這其實是所有 Layer 2 都需要攻克的核心難題。前天，我向 Greame 請教 Mirror 未來是否會擁抱 Layer 2 時，他也提到 NFT 的跨鏈問題。這顯然比 ETH 或者其他 ERC20 代幣在跨鏈過程中實現反欺詐還要難得多，不僅僅是 7 天等待期就能解決所有可能出現的問題。

昨天，我花了一些時間去研究 Optimistic 和 zkSync 上的 原生 NFT 鑄造，發現想要在這兩個平行宇宙中鑄造和以太坊主網中類似的 NFT，仍然有難度和限制，而且並不穩定。原生 GameFi 正在崛起，而這兩個最受期待的 Layer 2 的基礎設施遠未完善，爲已存在的側鏈留出了較大的發揮空間。

按照 Loot 的特徵，我猜想，未來即使有以它爲憑證的側鏈或 Layer 2 鏈遊項目，大概率還是需要一個快照時間去空投新的道具（或是以快照條件確認白名單，讓用戶自行領取），而難以做到真正的連接，除非 Loot 未來遷移到某個 Layer 2。

Andre Cronje 選擇在 Fantom Opera 上發佈 Rarity，對他個人而言是雙贏的選擇。這種能夠讓長期的 crypto researcher 很快讀懂的選擇，加上他的個人影響力，確實幫助了 Rarity 在極短的時間內，獲取了大量的社區支持。

對於一些本身缺乏生態支持或所謂正統性的團隊而言，與其模仿有天然優勢的 Loot，不如思考怎麼去其他鏈上創造屬於自己的 Rarity，花一點時間建立較爲系統的世界觀和玩法，努力實現和生態之間共贏。

據我所知，一些中國的開發者在 AC 發佈 Rarity 之前就已經在嘗試這麼做，Xdai、Dfinity 和 Solana 上，未來都有可能出現和 Rarity 相似的存在。

總而言之，雖然這兩個項目都是相當早期的實驗，需要團隊和社區長期的堅持纔可能實現承諾的願景，但不論是從市夢率，還是從產品邏輯角度，都是值得關注的方向。小荷才露尖尖角的階段，多花時間去參與，即使最早關注的東西失敗了，也能在過程中引人去發現更多有潛力的可能。

Rarity 使用指南

一、如果你沒有 FTM，需要先去交易所購買，10-20 FTM 綽綽有餘。

二、爲 MetaMask 添加 Fantom Opera，可以直接通過 Chainlist 添加，如下圖：

三、FTMScan 打開對應合約頁面，選擇 Write Contract

四、移動到 【8. summon】：

五、選擇你想要 mint 的職業，輸入如下的對應數字：

Barbarian [1]

Bard [2]

Cleric [3]

Druid [4]

Fighter [5]

Monk [6]

Paladin [7]

Ranger [8]

Rogue [9]

Sorcerer [10]

Wizard [11]

例如，想要選擇 Wizard，那麼就輸入 11，點擊 Write，錢包內確認：

非腳本領取的情況下，想要領取連號 Token ID 的 NFT，可以輸入後連續點擊 Write，再到 MetaMask 快速確認即可。

六、每個 NFT 每日可以冒險一次，即移動到 【1. Adventures】，輸入你擁有的 NFT 的 Token ID，點擊 Write，完成每日冒險：

多 NFT 地址，如何一次獲取所有 NFT 的 Token ID？

1. 打開 FTMSCAN 的個人地址頁面，選擇 ERC721 交易記錄頁：

2. 拉到最底部右下角，下載表格，表格中有 Token ID：

對於手動玩家而言，這是一件辛苦的差事，建議多 NFT 的玩家用腳本批量執行。