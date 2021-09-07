五分鐘瞭解 PriFi：DeFi 需要隱私保護

Hartmann Capital 認爲，隨着監管當局試圖打擊和執行更嚴格的公有鏈活動監管，或者用戶自己變得精通追蹤錢包以窺探個人財富持有量，PriFi 將很快成爲加密用戶的優先選擇。

撰文：Hartmann Capital

編譯：Perry Wang

最早一批區塊鏈提供了無需許可的去中心化支付和價值存儲，儘管早期的用例中包括 犯罪活動，但像比特幣這樣透明且匿名的區塊鏈實際上並不適合私人商業活動。去中心化金融（DeFi）最早只存在於以太坊區塊鏈上，現在已經擴展至其他區塊鏈和二層擴容解決方案上，DeFi 提供了無限多的用例，但同樣缺乏隱私保障。

來源 : DeFi Pulse

DeFi、不可替代代幣（NFT）和元宇宙（metaverse）用戶在很大程度上不重視隱私，因爲在前所未有的機會面前，其他問題可以忽略不計。在保留參與複雜交易所需的可組合性的同時提供真正的隱私，這是很難做到的。因此，提供匿名交易的協議目前僅僅是在最簡單的隱私幣基礎上略有進步而已。

隨着市場參與者在其加密之旅中逐漸成熟，很多人很快會感受到大部分 DeFi 活動所在公有鏈上缺乏隱私所帶來的痛點。新的複雜工具，例如 Nansen，正在出現，以顆粒度更高和更有章法的方式跟蹤錢包，因用戶可能遭搶先交易，以及交易策略可能曝光，降低了交易者的阿爾法（α ）。因此，我們堅信用戶會開始將隱私視爲其加密體驗不可或缺的組成部分。

我們當前還處於非常稚嫩的發展期。將隱私集成到很多加密用例中所需的技術尚處於早期迭代階段。

針對 DeFi 的隱私解決方案 PriFi 可以被細分爲五個組成部分：

隱私幣

鏈上混幣器（mixer）

L2 隱私解決方案

獨立隱私智能合約 L1 區塊鏈

L1 鏈上 PriFi 協議

隱私幣

Monero、Zcash、Pirate Chain 等隱私幣在其原生代幣中爲其基於 UTXO 的區塊鏈提供交易隱私。不過，鑑於隱私區塊鏈的獨立性質，隱私保障和 DeFi 可組合性是相互排斥的，保障隱私的 L1 鏈無法與主要 DeFi 鏈和協議進行交互，收益耕種甚至投資多樣化在這類區塊鏈中都是不可能的。

Monero 和 Zcash 等隱私幣對於私人存儲財富和支付非常有效，但作用僅此而已。L1 層私有價值存儲（SOV）協議的市值約爲 80 億美元。

來源： Coingecko

由於面臨更嚴格的法規，以及監管當局向中心化交易所施壓使隱私幣退市，用作 SOV 的隱私幣在增長方面失去了動力，堵住了大多數用戶進入網絡的渠道。Hartmann Capital 認爲，可與 DeFi 組合的 PriFi 協議將會繼續侵蝕傳統 L1 私有 SOV 協議的市場份額。

鏈上混幣器應用

混幣器（Mixer）應用，例如 Tornado Cash，通過一系列地址進行資金洗牌，使得人們通過最終地址無法瞭解資金的真正來源。

Mixer 有一些用例，但是一旦資產進入新的（公共）位置，所有未來的交易都會再次使用假名。Mixer 的功效還取決於混合資產池的大小——如果沒有足夠的用戶在混合資產池中存入流動性，從協議中存入和提取的資金更容易被追蹤得到。

Tornado Cash 是最大的鏈上混幣器，市值爲 8500 萬美元，TVL 爲 8.55 億美元，在撰寫本文時，平均交易量從每天 500 萬美元到 1000 萬美元不等。

L2 隱私解決方案

ZK Rollups 是可在共享以太坊安全性的同時進行低成本且快速交易的 L2 解決方案。Aztec 協議 在以太坊 EIP-1724 升級提案中制定了包含 ZK rollups 的鏈上機密代幣標準；該協議將通過 zk-SNARK 技術和可擴容性來確保隱私保障，通過在鏈下處理和聚合 100 筆交易，然後將這些交易捆綁並彙總爲一筆交易，以便在以太坊的主鏈上進行驗證。

不過，Aztec 協議的解決方案需要一個可信的設置，這是零知識證明的 zk-SNARK 方法所固有的，其代碼是閉源代碼。L2 解決方案中中心化的運營者服務器也可能是單點故障的來源； 因此，與直接在 L1 層上提供類似服務的協議相比，Aztec 協議並沒有完全去中心化。

前面提到的隱私解決方案都適用於特定的用例，是優秀的中間解決方案，但每個都有至少有一個侷限性或缺點。

獨立隱私智能合約區塊鏈

隱私虛擬機區塊鏈面臨着重大挑戰，其中最重要的是獲得臨界質量的挑戰，克服其他支持極好且經過驗證的區塊鏈的網絡效應，例如以太坊、Solana、Terra 和 Polygon 正在努力維護和增長的網絡效應。對於這些隱私虛擬機區塊鏈來說，獲取客戶難度很高，且成本昂貴。其他挑戰包括：

建立經過實戰考驗的可信共識機制和真正去中心化的網絡。

吸引從頭開始填充整個生態系統所需的稀缺開發資源。

克服鏈間橋接摩擦，包括成本、複雜性、不確定性和用戶體驗侷限性。

爲關鍵的借貸和交易所 (AMM) DeFI 原語購入流動性。

儘管支持獨立智能合約的私有區塊鏈面臨挑戰，但看到漸進式解決方案正在不斷演變，以在不犧牲隱私的情況下實現與 DeFi 的可組合性，這一狀況當然令人鼓舞。我們認爲，Secret Swap 能夠很好地克服惰性以及以太坊相當大的網絡效應，因爲它能夠通過橋與多個以 DeFi 爲核心服務的 Cosmos 和以太坊虛擬機 (EVM) 區塊鏈進行互操作。

L1 鏈上協議

建立在 L1 EVM 上的隱私協議是最去中心化和最安全的，同時也受益於公共智能合約鏈上的絕大多數 DeFi 流動性。Hartmann Capital 認爲，能夠滿足完整隱私解決方案所有條件的 PriFi 解決方案——去中心化、可組合 DeFi，以及利用已經擁有高人氣的區塊鏈自行捕捉網絡效應——最有可能成功。具有這種潛力的協議包括 Railgun (RAIL) 和 Offshift (XFT)。

Hartmann Capital 在當前領先和未來兼容 EVM 鏈之上運行的兩種解決方案中進行了良好的投資配置，並投資了一些獨立的隱私 DeFi L1 鏈：

Secret Network (SCRT)

Railgun (RAIL)

Offshift (XFT)

這些鏈上 PriFi 解決方案的市值相對較低。因此如果該解決方案捕獲到以太坊流動性的一小部分，其估值可能會迅速調整。至於 Secret Network，雖然它不是建立在以太坊上，但它的優勢是有一個帶 ETH 橋的實時工作產品，供用戶轉移 ETH 流動性。Offshift 和 Railgun 尚未部署各自的解決方案。Railgun 將於 2021 年第三季度上線，Offshift 將在 2022 年第一季度 上線。

SECRET NETWORK

Secret Network 是一個獨立的私有 DeFi 區塊鏈，具有智能合約功能，後者使用 Tendermint 在 Cosmos 上構建。Secret Network 可以通過屏蔽內存池中的交易來 保護用戶免受剝削性的礦工可提取價值 (MEV) 活動的影響，禁止礦工以用戶爲代價進行搶先交易。 作爲 Cosmos 生態系統中的先行者，Secret 最終將能夠與其他同樣使用 Cosmos SDK 構建的高流動性協議（例如 Terra）進行互操作。鑑於其與以太坊、Terra Luna、BSC 和 Monero 等著名協議的多重合作夥伴關係和之間的橋，Secret 有望能積累可觀的網絡效應，另外該協議還具有實時工作功能，例如能夠將任何 ERC-20 代幣，通過橋接和打包轉換爲私有代幣，然後可用於構建在 Secret Network 上的 DeFi 應用。

Secret Network 目前的 TVL 有 5200 萬美元； 不過隨着市場對該協議的認知度提高，其 TVL 可能會出現顯著增長——僅 1% 的 ETH DeFi 鎖定就能使 Secret 躋身 TVL 排名前 10 的協議之列。鑑於 Secret 是一款帶有 ETH 和 BSC 橋接的實時工作產品，並擁有一個完全多鏈的路線圖，其中來自各種生態系統的資產可以橋接到其 L1 鏈上以實現私有 DeFi，因此獲得上面提到的這種市場滲透率水平並非不可能。

RAILGUN

Railgun 是一個與 EVM 兼容的鏈上智能合約集合，用於驗證零知識證明，允許用戶在不透露任何資產、金額或身份的情況下進行、發送或接收交易。它還允許用戶與 EVM 兼容鏈上的智能合約 DApp 進行私下交互，當然也包括以太坊，例如用於交易、收益耕種和借貸的協議。Railgun 吸引 DeFi 用戶的主要優勢是能夠屏蔽交易策略並保護他們的 alpha，在鏈上存儲價值時以及作爲支付方式匿名向其他 Railgun 用戶發送資金時隱藏餘額。

Railgun 將在 2021 年 9 月底之前進行第一次 DEX 交互——用戶將被允許在以太坊上匿名交換代幣。Railgun 協議計劃對用戶在私有化 Railgun 地址中存款和取款單次收取 25 個基點的費用。 彼此之間以及和智能合約匿名交互產生的費用計入 Railgun 金庫，其中 RAIL 代幣持有者可能有權通過費用分配的形式獲得股息。使用合理假設的近似收入模型預測，Railgun 金庫可能會獲得 4500 萬美元的協議收入。目前 RAIL 的流通供應量爲 5000 萬，即使 RAIL 代幣的未來價格爲 4 美元（爲當前價格 63 美分的 6 倍），它的市盈率依然不過非常低的 3.65。

因爲易於集成，以及可以使用中間件隱私解決方案，Railgun 有望獲得大量用戶採用。任何 DeFi 協議最終都能夠將 Railgun 隱私功能本身與 Railgun 團隊將發佈供公衆使用的開放式開發者工具包集成。Railgun 還計劃部署在多個鏈上，包括 BSC 和 Polygon，每個鏈都有自己的原生代幣。

Railgun 的勝人之處在於它爲實現隱私所部署智能合約的安全性。智能合約風險是 DeFi 固有的，面對新部署的 DeFi 協議，用戶必須願意接受相關風險。影響 Railgun 採用的最大障礙是通過 Railgun 使用 DeFi 協議時每筆交易收取的費用，以及在將資金轉入和轉出 Railgun 的私人地址時——用戶是否願意爲隱私支付 25 個基點，這還有待觀察； 不過，如果經證實確實昂貴且成爲更多采用的障礙，DAO 結構意味着協議可以修改其費用水準。

OFFSHIFT

OFFSHIFT 是 EVM 鏈上私有衍生品平臺，可以鑄造 zkAssets，後者是專有的私有合成資產；該協議採用零知識證明、以太坊的圖靈完備智能合約和 Chainlink 的去中心化預言機網絡，允許用戶使用其原生代幣 XFT 鑄造各種 zkAssets。用戶可以輕鬆地從 XFT 轉換到 zkAssets （私有端），然後從 zkAsset 轉換回 XFT （公共端）。從實用程序的角度來看，Offshift 使得用戶能夠直接在以太坊上私下存儲財富，而不必面臨將流動性轉移到另一個區塊鏈的複雜性。未來，Offshift 除了通過 zkAssets DEX 等金融應用構建完整的私有 DeFi 生態外，還將提供質押（Staking）獎勵，使用戶在私有端鑄造的衍生資產能賺到更高收益。

如果用戶使用 Offshift 專有的私有合成 zkAssets 轉移相當於 0.1% 的 ETH，該協議將通過 zkAssets 使其 TVL 達到 3.85 億美元——與當前市值（撰寫本文時爲 760 萬美元）相比，意味着 TVL 增長了 50 倍；而在達到 3.85 億美元 TVL 的過程中，該協議將需要銷燬等量（3.85 億美元）的 XFT 代幣以鑄造 zkAssets，從而對 XFT 代幣施加巨大的購買壓力，進而推高 XFT 的市值。如果 Offshift 獲得 0.25% 的 ETH 流動性，意味着該協議的 TVL 將達到 10 億美元。

隨想

儘管迄今爲止，去中心化 SOV、DeFi 可組合性和構建在 EVM 之上的完美 PriFi 解決方案尚未上線，但我們相信，現有和即將推出的解決方案可能會佔據相當大的市場份額，甚至可能擴大隱私市場。

Offshift 在 ETHCC4 (巴黎) 會議上宣講。來源： Offshift

隱私是昔日密碼創新核心中被遺忘的元素。隨着 DeFi 和 NFT 的出現，這一核心原則已被降級爲令人興奮且有利可圖的加密體驗。不過，高人氣區塊鏈的開放性可以被當局用來監視和審查用戶。

Hartmann Capital 認爲，隨着監管當局試圖打擊和執行更嚴格的公有鏈活動監管，或者用戶自己變得精通追蹤錢包以窺探個人財富持有量，PriFi 將很快成爲加密用戶的優先選擇。與此同時，隨着加密貨幣市場參與者在使用區塊鏈應用中的成長和經驗方面的成熟，使 DeFi 和隱私相融合的 PriFi 技術創新將越來越多地被採用。

Hartmann Capital 完全提倡加密項目遵守地方和州當局的法規，因此支持默認情況下使用默認隱私保護但出於合規和報告目的而按需透明的協議（通過協議允許用戶鑄造查看密鑰來實現，該密鑰僅允許用戶選擇的利益相關者查看交易歷史記錄，例如，出於稅收目的）。 我們相信個人的自由權和對自己數據的所有權，因此它不應被中心化的營利實體剝削使用，但於此同時，相關隱私保護行爲要遵守地方和州當局的規定。