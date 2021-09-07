〈比特幣成薩國貨幣〉即日起成薩國法定貨幣 再增購200枚比特幣

薩爾瓦多成為全球首個承認比特幣為法定貨幣的國家，繼 6 月通過相關法案後，當地時間 7 日正式允許比特幣與美元一起在市場上流通，薩國總統 Nayib Bukele 也在推特上發文表示，政府已再增購 200 枚比特幣，並不排除再增購，累計該國目前共持有 400 枚比特幣。

根據 CoinGecko 最新報價顯示，近一日比特幣價格已站上 5.2 萬美元大關，依此推算，薩爾瓦多目前持有的比特幣價值約達 2080 萬美元 (約新台幣 5.7 億元)。

薩爾瓦多目前主要官方貨幣是美元，隨著薩國議會通過比特幣法案，並核准成立 1.5 億美元 (約新台幣 41.3 億元) 比特幣信託基金執行計畫，7 日支持美元、比特幣交易的電子錢包 Chivo 也正式上線，宣告比特幣在薩國應用逐步擴大。

薩國通過的比特幣法案指出，薩國希望將比特幣作為不受限制的法定貨幣，同時進行監管，並進一步開放商品價格可用比特幣顯示，稅收使用數位貨幣支付，同時宣布比特幣交易不需繳納資本利得稅。

數位貨幣是各國積極發展的領域之一，但現階段比特幣等虛擬貨幣缺乏監管，也被視為洗錢工具，加上價格波動大、投資風險過高，也引發外界擔憂，各國央行等監管機構也紛紛祭出禁令、監管措施，此次薩爾瓦多首開先例，承認比特幣為法定貨幣，也引發全球關注。

在各界高界關注的同時，其實，薩國內部對比特幣也出現雜音，部分民眾認為比特幣有高波動、不透明性，因此走上街頭抗議。