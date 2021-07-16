中國比特幣產能急遽下降 哈薩克成第三大挖礦國

劍橋大學替代金融中心（CCAF）周四（15 日）公布的研究數據顯示，早在北京當局 6 月下令打壓比特幣前，中國今年比特幣挖礦用電量占全球總電量的比率就已大幅下降，哈薩克則躍升為全球第三大挖礦國，僅次於美國。

今年 4 月中國比特幣電力消耗占全球不到一半，比率下降至 46%，遠低於 2019 年 9 月的 75.5% ，而哈薩克的占比從 1.4% 攀升至 8.2%，是原本的將近 6 倍。與此同時，美國占比從 4.1% 上升至 16.8%，排名第二，而俄羅斯與伊朗分別排名第四與第五。

比特幣挖礦是一個高度能源密集的過程。世界各地的礦工為獲得比特幣獎勵，競相使用電腦計算複雜的程式，挖掘新的區塊供加密貨幣交易。

由於比特幣價格近年來不斷上漲，吸引更多礦工加入，也因此引發過度耗能影響環境的擔憂，尤其大多數挖礦作業都在極度仰賴火力發電的中國進行。

但劍橋大學研究員 Michel Rauchs 表示，比特幣挖礦所消耗的能源組合很難確定，中國的礦工會在雨季時湧向水電資源豐富的四川。

Rauchs 的數據顯示，當四川雨季開始時，四川占中國比特幣算力的比率會從原本 14.9% 上升至 61.1% 的高峰，而同期新疆的占比則會從 55.1 下降至 9.6%。

數據報告也指出，在今年 6 月中國打壓加密貨幣前，就有許多的礦工逃往鄰國哈薩克。據彭博報導，哈薩克擁有超過 220GW（gigawatt）發電能力，其中大多來源自煤礦與化石燃料的火力發電。

Rauchs 是 CCAF 數位資產主管，在 2019 年設計出一種指數，計算比特幣挖礦過程中消耗的能源，他表示，目前正在研究另一種新的模組，以統計挖礦對環境造成的影響。