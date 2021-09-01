薩爾瓦多議會批准1.5億美元比特幣信託基金 部分民眾示威抗議

薩爾瓦多議會周二 (31 日) 以 64 票贊成，14 票反對的結果，批准成立 1.5 億美元的比特幣信託基金。與此同時，國內也有示威浪潮，抗議薩爾瓦多即將採用比特幣。

首都的抗議者拿著「反對腐敗洗錢！」的標語，譴責這種加密貨幣的波動性和不透明性，表明不想要比特幣。

參加抗議活動的工會代表指出，比特幣的波動很大，根本就不受控。有些人擔心政府以比特幣發放退休基金，這可能會在波動時期損害領取者的購買力。

薩國總統 Nayib Bukele 將比特幣作為本國法定貨幣的舉措，引起了評級機構和銀行等大資金機構的批評，他們擔心這一做法將與危及國際貨幣基金 (IMF) 的一項關鍵貸款談判。

針對薩爾瓦多政府做法，IMF 重申 7 月時的警告，表示承認比特幣為本國貨幣是「不可取的捷徑」，有巨大的經濟與法律風險。

今年 6 月，薩爾瓦多議會通過比特幣法案，成為世界上第一個將比特幣視為法定貨幣的國家，法案將在 9 月 7 日正式上路。政府計畫當日推出電子錢包 Chivo ，用於支持美元 (同為薩爾瓦多法幣) 和比特幣的交易。

薩爾瓦多議會表示，據官方估計，目前全國擁有 5 萬名比特幣用戶，並希望增加到 400 萬人。

比特幣價格周三未見劇烈震盪，報價約在 4.74 萬美元附近波動。