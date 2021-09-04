比特幣突破5萬美元 加密貨幣背後推力從何而來？

比特幣週五 (3 日) 重返 5 萬美元，加密貨幣今夏依舊火燙，沒有冷卻跡象。

比特幣週五交易價格約為 50500 美元，24 小時內上漲 1.7%，過去一個月漲幅超過 30%。以太幣上漲 5%，突破 4000 美元創史上高點。其他加密貨幣也走高，例如 Solana 、萊特幣、Avalanche 等加密貨幣在過去 24 小時內都上漲超過 10% 。

儘管州和聯邦層面的監管壓力越來越大，但這次上漲提振了加密貨幣相關股票，例如交易平台 Coinbase Global (COIN-US) 週五收高 3.83% 至 278.44 美元；一籃子加密貨幣相關公司 Global X 區塊鏈 ETF (BKCH-US) 漲 3.55%，刷新 52 週高點。

比特幣似乎已經突破 50000 美元的技術阻力。根據 Fundstrat 全球顧問公司數據，其下一個阻力位在 58000 美元。

一些大型投資者似乎正購買更多比特幣，根據證券文件，價值基金資深經理人 Bill Miller 在其 Miller Opportunity 信託共同基金 (LGOAX-US) 中累積了 150 萬股 Grayscale Bitcoin Trust (GBTC-US)，這相當於基本 1400 個比特幣，按最近價格計算約價值 7000 萬美元。儘管如此，根據晨星的數據，該基金今年僅上漲 10%，表現並不強勁，落後 98% 同業。

與此同時，以太幣因一個月前的技術升級而受惠。根據 Fundstrat 的數據，自那時起，超過 18 萬個以太幣 (按最近市場價計算約 7.2 億美元) 已「燒毀」或「停止供應」，導致價格上漲。

加密貨幣背後也有大人物不斷吹捧，例如推特 (TWTR-US) 兼 Square (SQ-US) 執行長 Jack Dorsey 正在擴大投資，打算建立與加密貨幣相關的營收來源。

Dorsey 上週在推特上表示，Square 正在為比特幣建立一個「去中心化交易的開放式平台」。根據負責該項目的 Mike Brock 的推文，該平台名為「TBD」，旨在更便利地為全球各地非託管比特幣錢包提供資金，擴大目前加密貨幣的進入管道，例如 Square 的 Cash App 或 Coinbase。

一些小銀行也開始涉足加密貨幣，例如總部位於俄克拉荷馬州的 Vast Bank 已成為第一家在聯邦存款保險公司 (FDIC) 支持下提供加密貨幣銀行業務的聯邦特許貸方。該銀行在一款行動 app 上提供加密貨幣的交易服務，作為託管方，並透過 Coinbase 為加密貨幣資產提供保險。

然而，這些金融投資也引起更嚴格的監管環境。美國最高證券監管機構、證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 警告，加密貨幣公司不要在未首先向監管機構註冊的情況下推出產品或服務，爾後才來乞求寬恕。

《華爾街日報》報導，SEC 已對 Uniswap Labs 展開調查，尋求有關投資者對 Uniswap 的使用方式，以及其營銷實踐的資訊。Uniswap Labs 是前幾大去中心化金融 (DeFi) 交易所的開發商。

Gensler 也對 DeFi 表示擔憂，且表態可能會採取更多監管行動。

國家證券監管機構也關注像 BlockFi 這樣的加密貨幣借貸平台，投資者可以靠其數位資產獲得高額收益。紐澤西州監管機構已下令 BlockFi 停止提供新的計息帳戶，但生效日期推遲至 9 月 30 日。

BlockFi 發布聲明捍衛其帳戶「合法且適合加密貨幣市場參與者。」

比特幣價格可能已到了歇息的時候，Fundstrat 的數據顯示，9 月一直是 2011 年以來唯一平均回報率為負的月份，當月加密貨幣平均下跌 7%，但在那之後，歷史上價格都會反彈，10 月平均上漲 13%、11 月上漲 53%，以及 12 月上漲 14%。

這樣的波動模式也是 Fundstrat 力勸投資者將回調視為買進機會的原因之一。

Fundstrat 表示，「今年餘下時間，我們將持續保持看漲立場。」他們認為，近期 Fed 的立場偏鴿，應可為加密資產提供充足的流動性，投資者可能會利用來提高槓桿率。雖然數據趨勢可能會迅速改變，「但我們認為加密貨幣的長期牛市環境完好無損。」