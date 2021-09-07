一文讀懂 Ribbon V2 核心升級及產品實現原理

鏈上結構化產品 Ribbon Finance 抽象出 Opyn 的複雜性爲用戶賺取期權收益，V2 版本將升級由智能合約來管理資金庫。

撰文：張安靜

鏈上結構化產品 Ribbon Finance 發佈 V2 版本，自 4 月 12 日推出 V1 版本以來，Ribbon 推出了 4 個產品，累計創造了 8 億美元的期權交易量，總鎖倉量已突破 1 億美元，並且已向用戶支付了 400 萬美元的收益。

Ribbon 的機制和原理

和簡單的爲代幣提供流動性獲取激勵的模式不同， Ribbon 做的是以期權產品爲基礎構建簡單易用的結構性產品。

具有衍生品性質的期權可以用於賺取收益以及對沖風險等，但對於用戶來說有一定的技術門檻和複雜性，用戶需要花費時間和精力設置期權價格和到期日，Ribbon 解決了這個問題，抽象出衍生品的複雜性，爲用戶設置了 4 個資金池，用戶根據對未來市場的預期往資金池中存入資金就能獲取收益。

Ribbon 採用的每週結算的永續期權策略，先後推出過 4 個產品，首個產品 Strangle 結合不同行權價的的看跌期權和看漲期權來做多 / 做空 ETH，目前已經停用。

其最主要的產品是 Theta Vault，採用自動化的備兌看漲期權（ Covered Call）策略，以標的資產不同分爲 ETH 和 WBTC 的兩個資金池。 Theta Vault 運行一段時間後， Ribbon 推出了自動賣出看跌期權（Put-Selling Vaults）的資金池，該產品執行每週自動賣出 ETH 的看跌期權的策略，抵押資產爲 USDC，在該產品之後， Ribbon 在與 Yearn 的合作下推出了同時能累積 Ribbon 和 Yearn 收益的產品「yvUSDC ETH Put Selling Vault」。

Ribbon 的永續期權的好處在於其收益會自動投入下週的期權中賺取收益，自動複利。

Theta Vault 的原理

以 Theta Vault 爲例來看 Ribbon 的運行機制，用戶將 ETH 存入 Theta Vault 的資金池，Theta Vault 留出 10% 的 ETH 作爲儲備金，供用戶在退出該期權策略的時候提取，用戶只需支付 0.5% 的費用即可離場，其他資金池的退出費用會有不同。由 Theta Vault 的經理人把 90% 的 ETH 用於在 Opyn 鑄造備兌看漲期權（covered calls）並以「oToken」的形式出售給做市商。oTokens 是代幣化的看漲期權，可以像任何其他 ERC20 代幣一樣進行交易。期權的行權價由經理人來制定，通過 Airswap 將 oToken 賣給場外做市商，白名單內的做市商可以參與，做市商買看漲期權支付的權利金存入資金庫，備兌看漲期權通過賣出價外期權（OTM）致使期權買方不行權，從而賺取權利金。

以看漲期權來看，價外期權指的是在到期日時市場價小於行權價的期權，這意味着期權買方在市場能以更划算的價格買 ETH，而不會以更高的行權價買 Theta Vault 策略中的 ETH，期權沒有價值，Theta Vault 作爲期權賣方賺取權利金。

當然，不是每一期的期權都能盈利，當到期日期權的市場價大於行權價的時候，期權買方會選擇行權買入 ETH，因爲 Opyn 以現金結算，Theta Vault 需要支付給買方行權價格和市場價格的差額，剩下的資金仍然會自動轉入下一週的期權策略，並且該種情況下市場行情上漲，剩下資金的價值可能也有所增加。這種情況是是該產品存在的風險之一，Theta Vault 可能出現虧損。

其他產品原理

其他產品如「Put-Selling Vaults」是通過執行保護性看跌期權（protected puts）來賺取權利金並用以產生複利。此外，「yvUSDC ETH Put Selling Vault」資金池的模式更爲複雜，該資金池先將用戶存入的 USDC 放入收益聚合平臺 Yearn 中抵押並賺取收益，以 ynUSDC 去 Opyn 鑄造看跌期權賣給做市商，把 DeFi 和期權中複雜的收益機制都抽象出來，用戶存入資金就有 Yearn 和 Ribbon 的雙重收益。

Ribbon V2 版本更新

根據官方的介紹，此次 V2 版本的主要升級體現在金庫管理、資金池的資金分配以及收費模式的變化三方面。Ribbon 表示，將由 V1 逐步遷移至 V2 並測試數週， V2 正常運行後將實行硬遷移，永久暫停 V1 資金庫中的期權策略。

去中心化金庫

在 Ribbon V1 的資金池中，每個資金池都有一個經理來管理，負責制定期權的行權價，每週向做市商進行期權銷售，團隊表示這種管理方式並不夠去中心化，存在人爲操作的風險並且限制了資金池的數量，因此新版本的去中心化進程包括由智能合約來制定行權價格，在鏈上進行行權價格的計算，合約從 Chainlink 獲取當前現貨價格、當前市場波動率和預定義的 delta 值來制定價格。

另外一個採用鏈上拍更新是採用鏈上拍賣機制來選擇做市商， V1 版本參與的做市商都是進入 Ribbon 白名單中的做市商，具有一定的侷限性，不利於規模的擴張。

重建資金池的資金分配

在 Ribbon V1 的資金池中，每週分配其資金的 90% 用於出售期權，剩餘的 10% 爲退出用戶保留流動性。當市場行情變動而引起期權策略可能出現虧損的時候，用戶會提前選擇退出並從 10% 的資金儲備中取回資金，期權結算後虧損的金額再次回到資金庫中由之後進入的用戶承擔了虧損，這對於在週中以及之後進入資金庫的用戶來說是不公平的。

在新版本中將改善這個問題，新版本將資金的 100% 都用於期權協議中，將會提高收益，也不再有提前取款的機制，所有用戶只能在期權到期日後取回資金，不會再有退出費用。

可管理的資金池參數

新版本的資金池的收費模式也有所不同，根據運行的策略類型可以微調，由 RBN 代幣持有者管理資金池的費用模型，一些策略簡單的資金池會收取固定費用，策略複雜的資金庫可能會收取管理費和績效費。除了收費模式，運行什麼樣的策略也可以由 RBN 代幣持有者管理，根據市場情況而決定智能合約採用高風險還是低風險的期權策略。

Ribbon 的競品

隨着市場份額的擴大，Opyn 推出了開發者工具包，其中就包括永續期權的模板，可以與其他協議集成，提供類似策略的功能模板庫。在與 Ribbon 的集成期間，Opyn 的鏈上期權交易量份額從年初不到 25% 到 94% ，讓更多協議採用 Opyn 的期權策略模板也就將會 Opyn 爲帶來更大的流量。Opyn 似乎在往更底層的方向發展，讓其他 DeFi 協議構建在 Opyn 的期權上爲用戶服務。

推薦閱讀：《鏈上期權協議 Opyn 生態漸顯，涵蓋結構化金融產品和開發者工具等多類別》

由 Staking 服務提供商 Stake Capital 啓動的 DeFi 平臺 Stake DAO 已經宣佈採用了 Opyn 永續期權的模板，推出其首個主動 ETH 期權策略，該策略每週五通過 Airswap 向做市商出售 7 天期 ETH 看漲期權，賺取做市商的權利金以及 ETH 上漲收益，並將權利金添加到下一期的自動化策略中進行復利進一步產生收益，該資金池沒有業績費，有 0.5% 的提款費。與 Ribbon 的 Theta Vault 資金池不同的地方在於他們兩個在 Opyn 中鑄造期權使用的資產不同，Ribbon 直接以 ETH 鑄造，Stake DAO 是將用戶存入的資金放入其被動 ETH 策略中，在以被動 ETH 策略的產品爲抵押在 Opyn 中鑄造期權，賺取雙重收益。

Stake DAO 的策略確實和 Ribbon 的 Theta Vault 有異曲同工之處，在推特上也有網友 調侃 稱兩者「抄的不太明顯」。

小結

隨着 DeFi 基礎設施的完善，期權可組合性的優勢將會發揮越來越大的作用，可以組合出更多使用方法，除了 Stake DAO 外也有其他協議在與 Opyn 期權集成。Ribbon 作爲最早一批使用 Opyn 策略的協議，也在通過各種方法擴展協議，Ribbon 此前並沒有發幣計劃，但在 5 月發行了代幣 RBN 並空投給用戶用於協議治理，還於 6 月開啓了流動性挖礦計劃，旨在增加用戶數量並提高用戶粘性，6 月 18 日至 7 月 16 日的流動性挖礦推動平臺資產增加了 2 倍以上，用戶數量增加逾 30% ，新 RBN 持有者超過 30%，並且在此期間資金庫的額度上限還限制了用戶進入，Ribbon 表示 V2 版本將會根據產品的真實需求改善上限問題，讓更多用戶參與。