〈商品報價〉運價回落 BDI周線七周來首度下跌

散裝船運價上周五 (3 日) 全面走疲，使波羅的海綜合指數 (BDI) 回落至 2 周低點 3944 點，跌幅 1.42%，單周下跌 6.87%，七周以來首度周線收黑。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 91 點，或 1.59% 至 5625 點，周跌 8.71%；平均日租金減少 760 美元至 46647 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續挫 44 點，或 1.21% 至 3605 點，周跌 6.94%；平均日租金下降 401 美元至 32445 美元。超輕便極限型運費指數 (BSI) 走跌 45 點，或 1.33% 至 3605 點，周跌 3.52%。

艾達颶風重創美國運輸系統，特別是墨西哥灣沿岸占美國穀物出口高達六成，裝卸設備遭颶風毀損，中國等大買家轉向巴西等地採購，增加大西洋區域散裝船需求，是否推升散裝租金受關注。

鐵礦砂跌深吸引買盤進場，天津港進口價反彈 3.87% 至 145.1 美元，周跌 8%；連續月紐約鐵礦石上漲 2.66% 至 144.33 美元，周跌 7.7%。

銀河期貨指出，鐵礦砂近期可能跌深反彈，但中國鋼廠可能集中於第四季減產，因此鐵礦砂偏弱格局不變。

