中小船舶運價脫鉤BDI Q4迎穀物運輸旺季 慧洋-KY受惠

BCI 指數 (波羅的海海岬型指數) 近日明顯回檔，造成 BDI 指數 (波羅的海綜合指數)2 個交易日來已回跌逾 5% 至 4013 點，隨著海岬型船舶運價回跌，法人認為，短期 BDI 恐將跌破 4000 點大關，不過，隨著第四季進入北美穀物運輸旺季，中小型散裝船相對不受影響，以中小船舶為營運主體的慧洋 - KY(2637-TW) 仍可受惠。

BCI 近日明顯回檔，周跌幅逾 7%，導致 BDI 周跌幅逾 4%，反觀 BSI 指數 (波羅的海超級靈便型指數) 近日穩居 3400 點之上，一周來續漲逾 1.4%。

法人認為，目前散裝航運市場同樣面臨碼頭裝卸效率偏低狀況，導致運力供給受限，預期進入第四季傳統旺季後，裝卸效率偏低的狀況，仍難改善。同時，由於時序將進入第四季北美穀物運輸旺季，增添中小型船載運需求。

另一方面，中國禁止進口澳洲焦煤，轉而向印尼、美國等地採購焦煤，但部分港口設施不如澳洲地區的港口完備，載運焦煤的船舶有轉向中小型散裝船趨勢，進而造成中小型散裝船更供不應求。

其中，慧洋總船隊數至 7 月底共 136 艘，Handysize(輕便型散裝船) 多達 43 艘，在持續有中小船舶將換約的狀況下，法人看好將享有合約調漲利益。

法人預估，慧洋 8-9 月營收和獲利仍將持續成長，第三季合併營收有望較第二季再成長逾 20%、年增率可望上看 70%，單季每股純益上看 3 元。