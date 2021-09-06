〈台股盤前要聞〉9月面板報價跌勢擴大、驅動IC廠再漲有限 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，9 月面板報價持續向下，跌幅恐比 8 月更大，32、43 吋面板價格跌回年初時水準，面板雙虎下半年獲利壓力增加；面板廠為守住獲利，對成本態度轉趨保守，因此，零組件業者如驅動 IC 等上游供應鏈，第四季價格再漲空間相對有限。以下是今 (6) 日必看重要財經新聞。

9 月面板價格跌幅擴大 32、43 吋回落至年初水準

受終端品牌需求轉弱影響，電視面板報價 7 月開始反轉，8 月跌勢進一步擴大，據悉，由於需求持續走弱，各尺寸面板價格 9 月跌幅維持 8 月甚至更大，32、43 吋面板價格已跌回年初時水準，一個月吃掉半年來的漲幅，面板雙虎友達、群創下半年獲利壓力增加。閱讀全文...

面板景氣反轉 客戶踩穩成本底線 驅動 IC 價格再漲空間有限

隨著近來電視、IT 需求急凍，加上多數消費者採購需求到位，面板報價跌勢明確，面板廠為求守住獲利，對成本態度轉趨保守，基本上能降就降，即便不降也不能上漲，零組件業者如驅動 IC 等上游供應鏈，第四季價格再漲空間相對有限。閱讀全文...

越南疫情反覆 離完全復工仍有一段漫長路

越南疫情反覆不定，台廠雖有復工，但持續受到生產進程干擾，短期仍需很長時間才能恢復原產能。閱讀全文...

航商不約而同啟動造船 散裝熱況將較預期更久

BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 本周回跌近 5%，航運股股價也跟著持續回檔，不過，即將進入散裝傳統旺季，除了短期的塞港問題難解，可觀察到，本周正德 (2641-TW) 發布訂購新船的訊息，而擁有國內最大規模散裝船隊的慧洋 - KY(2637-TW) 還將交付逾 10 艘新船，顯然對後市仍看好，才會持續大規模投資。閱讀全文...

台灣發展低軌道衛星 電信商看法兩極

台灣低軌道衛星及同步衛星頻譜計畫出爐，預計明年發出首張執照，儘管低軌衛星被視為未來 6G 技術關鍵，但台灣 5G 才商轉一年多，電信商對於發展低軌道衛星看法兩極。閱讀全文...

中美晶轉投資台特化 特殊氣體產品已獲英特爾認證

中美晶 (5483-TW) 轉投資半導體特殊氣體廠台特化，除打入晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 供應鏈外，產品也已獲英特爾 (INTC-US)、三星認證，隨著上半年營運穩定獲利，在大客戶拉貨動能升溫下，今、明年獲利持續看增。閱讀全文...