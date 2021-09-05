〈面板景氣反轉〉9月面板價格跌幅擴大 32、43吋回落至年初水準

受終端品牌需求轉弱影響，電視面板報價 7 月開始反轉，8 月跌勢進一步擴大，據悉，由於需求持續走弱，各尺寸面板價格 9 月跌幅維持 8 月甚至更大，32、43 吋面板價格已跌回年初時水準，一個月吃掉半年來的漲幅，面板雙虎友達、群創下半年獲利壓力增加。

根據市調機構集邦旗下 Witsview 資料，32、43 吋電視面板價格 8 月下旬報價跌 15.9%、12.3%，算到 9 月來看，1 個多月跌幅逾 2 成，價格降到 62 美元、106 美元，回到年初水準。

大尺寸走勢也不太妙，55 、65 吋 9 月報價也將跌至 193、260 美元附近，回到今年 3 、4 月水準；也就是說，各尺寸電視面板價格近半年漲勢，短短 1 個月就全數吃光光。

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 電視面板比重不少，友達占比約 26%，僅次筆電、平板等 IT 應用，群創更有 38%，隨著電視面板價格走弱，雙虎下半年的獲利也將同步有壓。

去年以來面板漲勢以 32、43 吋等中小尺寸電視面板最為犀利，隨著價格持續攀高，品牌廠調整產品往大尺寸發展，造成近期中小尺寸面板價格快速回落，是最先反轉的面板尺寸。

隨著品牌廠對下半年購物節旺季備貨需求轉趨保守，9 月面板跌勢將持續，跌幅至少與 8 月相當甚至更大，依此推估，32、43 吋電視面板價格已回到年初價位。

對於下半年面板景氣展望，雙虎仍不看淡，友達認為，面板供需仍平穩，IT、商用產品將接棒需求，且車用面板也可望隨上游材料短缺狀況緩解回溫，加上過去集中擴產的中國廠商在供給面也回歸市場機制、理性發展，看面板產業長期將健康發展。

群創則指出下半年面板仍是晴空萬里，但飄來兩片雲，包含變種病毒、極端氣候等，但觀察上游 IC、玻璃基板等零組件持續吃緊，有助產業供需維持穩健，也認為 IT、商用需求強勁，對營運審慎樂觀看待。