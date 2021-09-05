中美晶轉投資台特化 特殊氣體產品已獲英特爾認證

中美晶 (5483-TW) 轉投資半導體特殊氣體廠台特化，除打入晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 供應鏈外，產品也已獲英特爾 (INTC-US)、三星認證，隨著上半年營運穩定獲利，在大客戶拉貨動能升溫下，今、明年獲利持續看增。

台特化成立於 2013 年，供應半導體先進製程中沈積矽化合物薄膜所需的矽乙烷及矽丙烷，為繼美商 Voltaix 及日商三井化學後，全球第三家高純度矽乙烷及第二家高純度矽丙烷供應商，也是台灣唯一生產矽乙烷及矽丙烷的廠商。

台特化成軍短短 6 年，就在 2019 年打入台積電供應鏈，且首年就獲選優良供應商，技術實力堅強；而除台積電外，台特化矽乙烷也通過英特爾、三星認證。

台特化目前矽乙烷年產能 40 噸、矽丙烷年產能 4 噸，去年營運已損平，今年上半年隨著 7 奈米貢獻度大增，出貨量大幅成長。去年全年雖仍虧損 9300 萬元，但今年第一季獲利達 5334 萬元，上半年累計獲利更已達 1.21 億元，成為中美晶旗下另一個小金雞。

除 7 奈米外，台特化也已陸續通過半導體大廠 5 奈米認證，隨著大客戶產能拉升、需求持續增加，未來營運成長可期，目前也正積極進行 IPO 準備。

中美晶旗下各子公司營運表現漸入佳境，除半導體矽晶圓子公司環球晶 (6488-TW) 營運持續穩健成長外，朋程 (8255-TW)、宏捷科 (8086-TW) 及台特化等，近年營運都陸續傳捷報。