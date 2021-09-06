盤前財經大事搶先讀2021年09月6日

今日操盤前瞻

美股休市一日

除權息：富邦金、日月光投控

機構：美國聯邦補助本周末停止 數百萬人失去失業救濟

去年，美國經歷了歷史上最大的經濟衰退，聯邦政府歷史性擴大了失業者的安全網。不過，由於相關救助即將停止，機構統計，約有 900 萬人將在美國勞動節前失去相關福利，另有約 300 萬人的每周救濟金將減少。閱讀全文...

伊爾艾朗：8 月非農就業大爆冷門 Fed 面臨解讀挑戰

備受矚目的 8 月非農就業報告顯示勞動力市場復甦減速，意外大爆冷門，似乎將拖慢聯準會 (Fed) 啟動縮減購債的時機，安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，這些數據有很大的解讀空間，並凸顯疫後的美國經濟依然充滿不確定性。閱讀全文...

ECB 決策會議前 歐盟官員稱過早收緊將犯下「大錯」

據《彭博》報導，歐盟經濟事務專員 Paolo Gentiloni 本周警告，過早收緊歐元區貨幣政策將會犯下「大錯」。閱讀全文...

9 月面板價格跌幅擴大 32、43 吋回落至年初水準

受終端品牌需求轉弱影響，電視面板報價 7 月開始反轉，8 月跌勢進一步擴大，據悉，由於需求持續走弱，各尺寸面板價格 9 月跌幅維持 8 月甚至更大，32、43 吋面板價格已跌回年初時水準，一個月吃掉半年來的漲幅，面板雙虎友達、群創下半年獲利壓力增加。閱讀全文...

面板景氣反轉 客戶踩穩成本底線 驅動 IC 價格再漲空間有限

隨著近來電視、IT 需求急凍，加上多數消費者採購需求到位，面板報價跌勢明確，面板廠為求守住獲利，對成本態度轉趨保守，基本上能降就降，即便不降也不能上漲，零組件業者如驅動 IC 等上游供應鏈，第四季價格再漲空間相對有限。閱讀全文...

越南疫情反覆 離完全復工仍有一段漫長路

越南疫情反覆不定，台廠雖有復工，但持續受到生產進程干擾，短期仍需很長時間才能恢復原產能。閱讀全文...

航商不約而同啟動造船 散裝熱況將較預期更久

BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 本周回跌近 5%，航運股股價也跟著持續回檔，不過，即將進入散裝傳統旺季，除了短期的塞港問題難解，可觀察到，本周正德 (2641-TW) 發布訂購新船的訊息，而擁有國內最大規模散裝船隊的慧洋 - KY(2637-TW) 還將交付逾 10 艘新船，顯然對後市仍看好，才會持續大規模投資。閱讀全文...

台灣發展低軌道衛星 電信商看法兩極

台灣低軌道衛星及同步衛星頻譜計畫出爐，預計明年發出首張執照，儘管低軌衛星被視為未來 6G 技術關鍵，但台灣 5G 才商轉一年多，電信商對於發展低軌道衛星看法兩極。閱讀全文...