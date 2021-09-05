〈觀察〉連韓劇都在談新創沙盒 台灣金融科技要再進步

Netflix 原創韓劇「我的新創時代」(Start-Up) 大談沙盒實驗、創投等題材，連戲劇都跟著時代趨勢與時俱進，我國金融科技園區已成立 3 年多，金融監理沙盒卻只有 9 項申請案，日前更出現首案退場案例，金融科技園區從數位沙盒、企業實驗室，下一步將帶來什麼新意備受矚目。

「我的新創時代」劇中以新創產業為主軸，透過戲劇張力融入新創產業流行的沙盒、黑客松 (Hackathon)、天使投資、DEMO DAY、資金燃燒率、投資 ABC 輪、併購聘用，即使內容仍圍繞著愛情戲碼，但以新創作為連結，還是讓小老百姓看到偶像劇中增加了知識「含金量」。

連韓劇都在談新創，可見新創產業是流行更是趨勢，據全球創業觀察研究報告 (GEM) 中的國家創業環境指數 (NECI) 顯示，台灣排名全球第七，而要談台灣的新創產業，就不得不提到逐漸成為台灣 FinTech 創新最重要實證場域的金融科技園區。

金融科技創新園區 3 年下來，推出監理門診、金融監理沙盒、企業實驗室機制，其中，所謂「金融監理沙盒」是為了減低科技新創業者進行金融創新的成本，並減少可能產生的法令遵循問題，監理沙盒的概念應運而生，希望能建立一個風險可控的創新實驗環境，讓業者可以先行實驗其商業模式的可行性。

金融監理沙盒上路至今，累計有 9 項申請案，好好證券基金交換平台為首宗走出沙盒實驗的落地案，但是易安聯的外籍移工小額匯款卻在周五退場，其餘還有統振的外籍移工小額匯款、湊伙的債券團購平台與阿爾發投顧的普惠金融機器人理財尚在進行實驗。

金融科技業者的價值和機會，在於適合低價高值、快速更新迭代，台灣金融科技董事長王可言曾公開表示，金管會政策上鼓勵金融業者「大魚帶小魚模式」、要求金融科技公司與目前的金融業合作，一同進入監理沙盒，但監理沙盒申請曠日廢時，傳統金融業獲利良好，沒有轉型的硬需求，對於和金融科技公司合作並不積極，以致於金管會的美意成效不彰。

的確，英國的金融監理沙盒以新興的科技新創業者為主，反觀台灣目前實驗的業者中，大部分均為傳統金融機構應用新技術的案件，僅有易安聯、統振及好好投資 3 家業者可算是新創公司，但易安聯已退場，可以看出主管機關在保護金融消費者的立場下，仍較信賴原已受高度監管的傳統金融機構來從事金融創新。

不只沙盒的實驗者多以傳統金融業為主要申請者，園區的「企業實驗室」目前的 11 大實證共創主題更是只有台灣微軟為非金融業者，其餘包括：上海商銀、中信金、台新金、永豐金、玉山金、國泰金、渣打銀、華南銀、台企銀、遠東銀等，均是傳統金融業者，朝向行動應用、普惠便利、金融生態場景聯合創新、綠色企業責任、多元身分認證、AI 防詐風控等面向進行創新實證。

台灣數位金融創新尚未大舉跳脫傳統模型，金管會對金融科技的開放應該更積極，在發展台灣整體金融科技生態系的同時，如何將金融科技園區的功能再強化，來逐漸擴大實證場域，將是一大重點課題。