台積電營收、國巨股臨會、8月出口統計 本周大事預告

台積電本周五將公告 8 月營收，市場預期，隨著蘋果 5 奈米強化版晶片開始放量，台積電營收將較 7 月回升，國巨周二召開股臨會，討論與奇力新的換股合併案，財政部也在同日公布 8 月出口統計數值，受惠各產品出口續旺，年增幅將達 2 成以上，寫下連 14 紅，以下是本周大事預告：

蘋果 A15 晶片放量 台積電 8 月營收估回升

台積電 7 月由於 6 月比較基期高，加上蘋果 iPhone 晶片處於生產交替期，營收較 6 月減少高達 16%，不過，隨著蘋果 5 奈米強化版的 A15 新晶片開始放量，市場看好，台積電 8、9 月營收將回溫。

台積電第三季營收估達 146-149 億美元，以 1 美元兌換新台幣 27.9 元計算，第三季營收估 4073.4-4157.1 億元，扣除 7 月營收，8、9 月平均單月營收須達 1414 億元。

國巨、奇力新股臨會 聚焦「新國巨」展望

被動元件大廠國巨與旗下奇力新預計本周二舉辦股臨會，會中討論換股合併案，可望順利通過，預計雙方股份轉換完畢後，奇力新將貢獻「新國巨」15% 的營收，獲利也可望成長 10%。

8 月出口統計年增 2 成以上 挑戰連 14 紅

財政部周二公布 8 月進出口統計數值，由於去年 8 月隨著各國陸續解封、華為禁令等因素影響，單月出口值首度攀升至 300 億美元，在基期墊高下，外界預估，今年 8 月出口值 374-388 億美元，年增幅約 20-25%，較上月增幅收斂。

鴻海攜手 SEMI 挺進化合物半導體技術發展

鴻海本周將與 SEMI(國際半導體產業協會) 共同舉辦「NExT Forum」論壇，並以「Compound Semiconductor in E–Vehicle」為題，邀請英飛凌、意法半導體、台積電、穩懋，共同剖析化合物、車用半導體的創新應用與技術發展。

瑞信亞洲科技論壇明登場 可望釋出業界新展望

瑞信周二舉辦第 22 屆亞洲科技論壇，自明日開跑，且今年因應疫情變化，改為線上舉辦，並邀請台灣重量級科技大廠，包括台積電、聯電、聯發科等，可望在會中釋出最新產業展望。