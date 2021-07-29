供應鏈瓶頸波及拜登2030年風電計畫 IHS Markit：進度落後3成

研調 IHS Markit 周三 (28 日) 表示，儘管美國總統宣布 2035 年電網全綠能的宏大的再生能源願景，然而目前建置進度緩慢，其中美國海岸風力發電場計畫進度距離原先 2030 年的目標還差 30%。

拜登政府今年初宣布一個綠能目標，誓言 2030 年將部署 30 GWh 的離岸風電，並為超過 1000 萬戶美國家庭供電，這是到 2035 年消除美國電網溫室氣體排放計畫的關鍵部分。

不過，IHS Markit 表示，儘管美國政府已加快大西洋第一波風電場的審核，但受到供應鏈瓶頸的影響 2030 年風電場的建設可能放緩，總發電量僅只有 21 GWh。

目前美國尚未建造一個大型綠能專案。美國正致力於縮小與歐洲的差距，不過，由於歐洲在綠能產業的搶先布局，美國開發商將需要仰賴歐洲的生產能力和高度專業化的船隻來安裝大型風力發電機。

拜登政府於今年 5 月通過預計規模 28 億美元美國麻州外海風電專案，是美國首座核准的離岸風電場，建置完成後發電量有望達到為 800 MWh，足以為東海岸約 40 萬戶家庭供電。預計未來麻州到北卡羅來納州外海還將建置其他十幾個風電場。

但 IHS Markit 仍樂觀看待未來建置速度，分析師 Andrei Utkin 表示，隨著越來越多美國海上風電場獲得批准，設備製造商將更願意投資和建造當地供應鏈以及新的安裝船。

但是，Utkin 認為，這將是一個漸進式的過程，因為該行業在承諾向供應鏈工廠投資數十億美元前，需要有一連串批准的專案和訂立明確的法規。

目前美國已在投資升級港口並開始製造以發展該行業，這可能有助於 2030 年以後開始建置更多離岸風電場。BloombergNEF 分析師預計，2035 年風力發電量將達到 49.8 GWh，其中有約一半在 2030 年後安裝。