官方持續打炒房 永慶葉凌棋：第二季房市不容過度樂觀

台灣官方持續祭出打炒房的金融管制措施，並祭出「房地合一 2.0 草案」送立法院審議中，永慶房產集團業務總經理葉凌棋今 (24) 日表示，全球金融震盪加劇、官方的房市政策仍對今年房市產生重大影響，第二季台灣房市交易不容過度樂觀。

葉凌棋指出，疫情後全球經濟穩定復甦，在量化寬鬆持續的狀況下，市場資金充裕，讓全球迭創新高的股市高檔震盪，而資金流向大宗商品市場引發的通膨疑慮，也讓全球金融市場震盪加劇，連帶影響房市表現。

同時，去年底行政院祭出健全房地產市場方案、實價登錄 2.0 通過後，積極打擊投機炒作，葉凌棋指出，今年央行再度祭出限貸令，實施第二波信用管制來管控資金源頭，而房地合一 2.0 目前正送立院審議中，尚未定案，是否回溯、預售屋納管等規範仍有諸多變數，將左右今年房市交易量表現。

全台經濟環境部分，葉凌棋指出，在龐大資金挹注下，預估今年台灣超額儲蓄已達新台幣 3.17 兆元，創新高；台股 1、2 月皆站穩 1 萬 5000 點，表現強勢；而出口狀況在前 2 月也達到 620.6 億美元，各項表現皆相當亮眼。

另外，前 2 月全台七大都會區房屋交易量達 4.15 萬棟、年增 19.3％，已創近 7 年新高；六都房價部分，2021 年第一季相較 2020 年第四季成長 2.1-6.5%，其中並以新竹 6.5％、台南 6.1％漲勢最明顯。

葉凌棋表示，央行祭出選擇性信用管制後，抑制投機炒作，讓自住回歸市場主流，但今年房市政策變數大，尤其是房地合一 2.0 修法未定案，將影響市場買氣，第二季房市表現不容過度樂觀，因此預估，2021 上半年全台房市交易量在 14.7-15.1 萬棟左右，與 2020 年同期相比成長 5-8% 之間。