航運股資金比重大降 市場資金流向透露航海王危機

歷經了八月份 1395 點的修正，台北股市在八月結算過後再次上演逆轉秀。除了在 8 月 20 日 16248 的低點過後，大盤指數至今合計最大漲幅 1292 點，週線圖上也出現了今年繼五月份因為 COVID-19 疫情惡化的閃崩走勢後，再一次出現「二連黑再二連紅」的Ｖ轉秀。市場投資人驚見多頭力道強勁的當下，時序進入九月的第三季季底，更是讓市場資金的流向已在本週出現顯不同的變化。

姑且不論大盤先大跌再大漲，行情已在季線扣抵連續五個交易日呈現橫向整理，本週 9 月 2 日 (四) 與 9 月 3 日 (五) 連續兩個交易日，盤中皆看到電子資金比重突破六成，其中半導體資金比重更是連日高達 45% 與 49.19%。對比航運類股的資金比重連日不及兩成水準，昔日航海王的風光，明顯已被近期走揚的晶圓雙雄取代。與其說是台北股市回歸常軌、由半導體產業來領頭，不如說是景氣循環屬性的航運類股，要留意股價是否早已領先看到高峰。

一如八月初提醒投資朋友的一句：『七月營收超猛又如何？抄底貨櫃三雄小心摸到大白鯊』。分析文的內容即特別強調，股價是否反應財報數字的利多，得要法人與大戶實際的動作才算數。整整一個月時間過去了，貨櫃三雄不論是扮演航海王指標的萬海 (2615-TW)，或是七月營收年增 1.68 倍，累計前七個月合併營收 2357.99 億已超越去年一整年的長榮 (2603-TW)，外資的持股部位明顯不增反減。打從 7 月 7 日高點 234.5 元當天開始，將近兩個月融資餘額不減反增的 陽明 (2609 -TW)，更是明顯無法得到市場外資的青睞。統計至本週 9 月 3 日 (五) 為止，最近五日外資買超第一名的聯電 (2303-TW)(142,047 張)，以及買超第三名的台積電 (2330-TW)(54,623 張)，貨櫃三雄的長榮 (2603-TW) 則排名外資賣超排行榜的第六名 (25,148 張)。

陳俊言分析師製表

即便是貨櫃三雄至今皆已超過一個月不再破低，但八月初已跟大家談到，長榮、陽明、萬海中期命運共同體的表現恐怕將進入一段整理期。即便反彈攻勢真的出現了，只要收盤不足以站上強勢整理表態的關鍵價，逢高操作應以收回資金 (棄船逃生) 為先。而且以技術線型「調整週期至與大盤同步」來思考，接下來的第三季季底，貨櫃三雄洗籌打底的位置，也許會在市場普遍預期之外的半年線 (120MA) 扣抵值。

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