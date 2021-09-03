半導體、光學、新蘋族群大反攻 台股直指21,000點？

萬寶投顧陳子榕指出，台股週五 (9/3) 終場收 17,516 點，大漲 197 點，成交量 3,613 億元，在台積電 (2330-TW) 與聯電 (2303-TW) 領軍反攻之下，台股週線大漲 306 點，連續兩週週線收紅，指數距離前高 18,034 點，只差 518 點，在外資回頭買超台股下，指數可望過前高 18,034 點，美科技股蘋果股價創新高，台股受美科技那斯達克指數創歷史高的激勵下，台股可望挑戰 21,000 點，下半年由科技股扛起多頭大旗，投資人可以樂觀期待下半年的大行情。

台積電從去年開始產能持續吃緊，原本外界很擔心全球為了搶晶片重複下單，導致需求呈現虛胖，又擔心摩爾定律讓台積電先進製程成本墊高吃掉獲利，台積電宣布即刻全面漲價，立刻將外界虛構的兩個恐怖幻影一併消滅，如果沒有強勁需求當後盾，憑甚麼這麼強勢喊漲？外資連續 8 日買超台積電逾 81,000 張，因為台積電宣布漲價讓市場很振奮，連原本極看壞的外資機構都轉身大按讚，甚至用「睡獅乍醒」來形容。

晶圓廠聯電、世界 (5347-TW) 早已提前漲價，也因此推升第二季毛利率和去年同期相較都增加約 8 個百分點，2022 年成熟製程供需繼續拉緊，預估價格還有 10％～20％的上漲空間。



伴隨晶圓代工緊俏的還有廠務設備和相關概念股，尤其台積電今年資本支出高達 300 億美元，除擴充先進製程產能，包括美國、日本、德國、大陸都有建廠擴產規劃，台積電大聯盟未來幾年都將雨露均霑，包括欣銓 (3264-TW)、漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、辛耘 (3583-TW) 、萬潤 (6187-TW)、創意 (3443-TW)、弘塑 (3131-TW)、家登 (3680-TW)、閎康 (3587-TW)、精材 (3374-TW)。



萬寶投顧陳子榕指出，8/31(二)為大家推薦玉晶光 (3406-TW)，不到一週股價就漲逾 14％，週四股價休息整理，週五續漲，投信更連二日買超，好戲在後頭，請拭目以待。世芯 - KY(3661-TW) 也於 8/31 分享後，股價創波段新高 775 元，短波也漲 16％，好股票抱著不動都贏的比滿場追股票的人多。請參考 8/31< 光學雙雄發威 科技股仍為長投趨勢？>。



此外，全球頃刻間的數位轉型帶動半導體轉速加快，尤其第三代半導體高頻、高功率、面積小、耐高溫、耐高壓，完全適合應用在 5G、衛星通訊、電動車、電源管理和數據中心，市場商機龐大，相關個股有台積電、漢磊 (3707-TW)、捷敏 - KY(6525-TW)、中美晶 (5483-TW)、穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)。



萬寶投顧陳子榕指出，新台幣持續上升至 27.732 元，是 2 個半月來的新高，外資仍力守現貨，持續多頭氛圍，趁這個機會請大家好好檢視手中持股，跟著我的腳步追蹤籌碼金流，將資金布局在下半年有業績展望題材的個股，下半年績效再創佳績。

玉晶光 (3406-TW) 加碼投資 12.6 億元於廈門成立茂晶光電，提供更多透視、ToF 鏡頭，玉晶光今年已順利拿到臉書 Oculus 訂單，未來持續搶攻包括 Sony 及蘋果在內的 AR／VR 市場，預計未來 3～5 年內，非手機產品營收占比將高達 30％～40％；玉晶光今年首度拿到蘋果 iPhone 13 全系列鏡頭訂單，後置鏡頭升級高階 7P、前置鏡頭由 5P 升至 6P，亞系外資估，玉晶光 2021～2023 年 EPS 為 22.42 元、32.34 元及 39.26 元，長線看俏。

創意 (3443-TW) 為 IC 設計服務廠，受惠數位轉型需求，今年新案接單量暴增，尤其和台積電緊密合作，成功採用 HBM3、GLink 2.5 和 SerDes IP 整合至台積電 CoWoS 先進封裝技術，有利搶攻 AI、HPC 市場；由於下半年有四個專案進入量產，預估營收、毛利率季季成長，全年 EPS 穩站 10 元；此外，由於 IP 矽智財的權利金是以晶圓價格計算，因此台積電漲價也將挹注其獲利。

南茂 (8150-TW) 第二季毛利率較第一季增加 4 個百分點，至 28.2％，優於預期，來自於封測價格調漲、測試需求強勁以及整體 UTR 維持高檔，南茂第二季 EPS 為 1.76 元，比第一季 1.32 元佳，累計上半年 EPS 為 3.08 元。第三季南茂展望樂觀，封測單價持續提高，全年估 EPS 上看 5 元，股價被低估。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團，可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險