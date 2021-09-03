晶圓雙雄火力全開 台股強彈197點收17516點 周線連2紅

台股今 (3) 日開高走高，晶圓雙雄火力全開，大量資金湧入半導體族群，金融、傳產也回神強彈，帶動指數一度大漲逾 220 點，衝上 17540 點，成功站回季線及 5 日線，但航運股賣壓沉重，大盤終場上漲 197.16 點或 1.14%，收在 17516.92 點，成交值 3613.05 億元。周線連 2 紅，累計本周上漲約 307 點。

全球晶圓代工產能持續供不應求，晶圓雙雄挾著漲價利多，近來吸引三大法人積極敲進，今天股價再度發威，台積電大漲 2%，收在全場最高 620 元，攀 4 個多月新高；聯電大漲 9%，終場收在 70 元整數關卡，創新天價，市值攀升至 8694 億元；台積電子公司世界先進也吸引買盤進駐，終場漲逾 3%。

IC 設計族群今日各自表現，聯發科下跌 1.5%，收在 919 元，股王矽力 - KY 漲多拉回，下跌逾 3%，M31、創惟、敦泰、通嘉等也都遭到調節，不過，矽統、佑華逆勢亮燈漲停，偉詮電、力旺、聚積、新唐、鈺創、天鈺等仍獲資金點火。

BDI 指數連 3 跌，使得航運股人氣退燒，成交比重下滑至不到 2 成，萬海重挫逾半根停板，長榮、陽明下跌 3-4%，台驊投控大跌逾 9%，散裝航運股四維航、台航、裕民、新興、中航等，賣壓都相當沉重。整體運輸類股終場下跌 3.8%，為盤面弱勢族群。