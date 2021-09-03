〈台股盤中〉晶圓雙雄衝鋒 指數大漲百點奪回17500點

美股四大指數收紅、台指期電子盤反彈，台股今 (3) 日在晶圓雙雄衝鋒下，電子股扮演領頭羊，台塑四寶、鋼鐵股等傳產股回神、金融股同步撐腰，指數開高震盪走高，大漲超過百點，奪回 17500 點關卡，估量 3000 億元。

觀察電子權值股表現，晶圓雙雄強勢表態，台積電盤中獲買單敲進，一度大漲近 2%，最高來到 619 元，創逾 4 個來新高；聯電連二日成為土洋法人最愛個股，目標價上看 90 元，股價開高走高，大漲半根漲停，盤中一度最高站上 69.2 元；其他電子股包括穩茂、世界、旺宏、華邦電、環球晶都有逾 1% 漲幅，均助攻大盤上攻。

晶圓雙雄領漲下，半導體族群漲勢剽悍，昇陽半導體大漲超過 8%，新唐也有逾 2% 漲幅，台勝科、光罩、中美晶、茂矽、元隆、合晶等表現不俗。

聯電股價持續寫逾 21 年新高，聯家軍股價同樣紅不讓，聯傑與矽統拉出逾半根漲停；聯致、盛群都有超過 2% 漲幅，久元、旭德、欣興都站穩盤上。

傳產股也回神，中鋼上漲超過 2%，奪回 5 日線，帶動燁輝、春源上漲超過 2%，中鴻、盛餘、高興昌、威致、美亞、新光鋼、東和鋼鐵力守紅盤。

法人表示，台股近期拉回整理，隨著美股創新高，指數跟隨反彈，儘管電子股人氣回籠，不過成交量仍持續萎縮，需觀察量能能否放大後，大盤才有望再上攻。